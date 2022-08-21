میز خدمت در روستاهای خراسان شمالی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله جلیلی صبح یک شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به سالروز ورود آزادگان به کشور، اظهار کرد: تفاوت دو کشور در آن بود که ۷ هزار نفر از اسرای عراقی حتی خواهان بازگشت نیز نبودند.

مدیرکل امور استان‌های وزارت کار ادامه داد: این مسئله نشان از نگاه حسینی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به ترور شهید رجایی، افزود: دشمن تا ۳ سال اجازه استقرار دولت انقلابی را نداد و فقط بعد ۲۸ روز از رئیس جمهور شدن رجایی، ایشان را شهید کرد.

جلیلی بیان داشت: طبق بیانات رهبر انقلاب دولت به اعتماد مردم نیاز دارد که این اعتماد اکنون آسیب دیده و نیاز به ترمیم دارد لذا باید قول و عمل مسئولان یکی باشد.

مدیرکل امور استان‌های وزارت کار تصریح کرد: اگر خودمان را متوسل به نظام جمهوری اسلامی می‌دانیم، به شدت نیازمند این ترمیم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه امید دوباره در دل مردم ایجاد شده است، افزود: باید خدمات دولت تبیین شود تا فضای مجازی نتواند علیه مدیران فعالیت داشته باشد.

جلیلی تصریح کرد: استاندار خراسان شمالی میز خدمت با حضور دستگاه‌های خدمت رسان را به روستاها ببرد.