جنایات صدام از اعدام تا خراب کردن خانه به خاطر خدمت به زائران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه مستند «مسیر عاشقی» به کارگردانی امیر تاجیک در تالار آبگینه تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور مجید نامجو جانشین و قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، یوسف افضلی معاون فرهنگی و مشارکتهای مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات، علی اصغر پورمحمدی از مدیران پیشکسوت رسانه ملی و رئیس شورای تخصصی سیاستگذاری محتوای حرفهای ساترا، مستندسازان و اصحاب رسانه برگزار شد.
تاجیک در ابتدای مراسم با بیان اینکه تولید این مجموعه حدود یک سال تولید به طول انجامیده، در ابتدای این مراسم گفت: تولید این مجموعه با نظر ویژه ائمه خاصه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) همراه بود و به ثمر رساندن این مجموعه تغییر بزرگی در مسیر فکری و شناختی زندگی من ایجاد کرد.
از قطع پا و شکنجه تا اعدام و خراب کردن خانه به خاطر خدمت به زائران امام حسین (ع)
وی با اشاره به اینکه در جریان تحقیقات با مسیری به نام طریق العلما آشنا شده، افزود: در تحقیقات اولیه متوجه شدم در دوران رژیم بعث و دورهای که صدام از پیادهروی زائران ممانعت میکرده، زوار از وسط نخلستانها عبور میکردند. به دلیل مسائل امنیتی، در روز معمولاً استراحت میکردند و پنهان میشدند و شبها حرکت میکردند. آن زمان صدام تهدید کرده بود اگر کسی به این زائران خدمترسانی کند، دفعه اول دو پای او قطع و بار دوم اعدام میشود. بر اثر همین مسئله، بسیاری از این خادمان شکنجه شدند، خانههای عدهای را خراب کردند و خودشان هم اعدام شدند.
مدیر پیشین شبکه مستند یادآور شد: پس از آشنایی با مؤسسه فرهنگی خیریه فدک الزهرای عراق و حدود ۶ ماه تحقیق و پژوهش، در شهر نجف اشرف دیداری با آیت الله سید مجتبی حسینی نماینده حضرت آقا در عراق داشتم و ایشان تاکید کردند داستان این افراد بازگو نشده و باید برای آن وقت گذاشته شود. آیت الله سید محمود شاهرودی، آیت الله حکیم و امام خمینی (ره) از احیاکنندگان پیاده روی در این مسیر بوده اند که در مسیر به سوالات شرعی زوار نیز پاسخ میدادند. این مسیر که حدود ۱۲۰ کیلومتر است، در میان شیعیان عراق به مسیر امام خمینی (ره) هم شناخته میشود.
هم با دوربینهای حرفه ای تصویربرداری کردیم هم موبایل
کارگردان «مسیر عاشقی» از گفتگو با خادمان زوار در مجموعه اش خبر داد و گفت: این مسیر از نجف شروع میشود و به کوفه، مسجد سهله و از آنجا هم به منطقه طویریج و کربلا میرسد و چهرههای سرشناسی دارد که در دورانی بسیار سخت به زائران خدمت رسانی میکردند. برای تولید این مستند از ابراز مختلفی همچون دوربینهای حرفه ای، تصویربرداری هوایی و حتی موبایل استفاده کرده ایم و من تلاش میکنم موضوع تولید مستند موبایلی را جا بیاندازم.
تاجیک با بیان اینکه تأثیر ایران در عراق جالب است، تاکید کرد: ما به موکب هایی رفتیم که ارادت ویژه ای به امام (ره) و آقا داشتند. هر قسمت درباره یک شخصیت است اما در خصوص بعضی از خادمان که فوت کرده بودند، با فرزندان آنها حرف زده ایم و چند نفر در مستند حضور دارند.
حکایت موکب دارانی که فقیر هستند اما هرآنچه دارند در طبق اخلاص میگذارند
وی همچنین به بیان خاطراتی از تولید مستند و پخش بخشهای مرتبط از آن برای حاضران پرداخت و تصریح کرد: در جریان تصویری که از شخصیتها گرفته میشد تلاشم این بود درسهایی را که این روزها توجهی به آنها نمیشود یادآوری کنم. برای موکب داران نحوه برخورد با زائران خیلی مهم است. حتی خیلیهایشان به لحاظ مالی ضعیف بودند اما هر آنچه داشتند برای زوار در طبق اخلاص میگذاشتند و این خیلی برایم عجیب بود. ما حتی تصاویری در مستند داریم که موکب داران با هم دعوا میکردند تا زائر را به خانه خودشان ببرند یا موردی که حتی اگر زائر به منزل شأن نمیرفت، خودشان به جایی میرفتند و زائر را با اصرار به منزل خود میبردند.
وقتی اعمال فشار باعث میشد مردم خلاقانه عمل کنند؛ غذای نذری داخل تابوت!
این مستندساز ادامه داد: این خادمان حتی موقع مصاحبه هم اگر زائری رد میشد گفتگو را قطع میکردند تا او را به خانه شأن دعوت کنند. «ام فارس» یکی از زنانی است که زائران را در خانه ش پنهان میکرده و داستانهای جالبی برای گفتن داشت. سوال اینجا است که در زمان رژیم بعث آیا خدمت رسانی به زائران ساده بوده؟ باید بگویم خیر و ما حتی شخصیتی را داریم که خودش و ۶ پسرش اعدام شدند و خانه شأن را خراب کردند. اما هرچقدر رژیم بعث کار را سخت میکرد مردم خلاقانه تر عمل میکردند مثلاً غذا را در تابوت حمل جنازه میگذاشتند و بین زائران پخش میکردند!
پخش «مسیر عاشقی» از سه شبکه تلویزیونی
تاجیک در پایان گفت: طریق العلما تا به حال نقشهای نداشته ولی ما از ابتدای مسجد سهله تا کربلا لوکیشن موکب ها را درآوردیم و نقشه این مسیر را تهیه کردیم. این نقشه را در اختیار مؤسسه تاریخ شناسی شیعه هم قرار داده ایم. «مسیر عاشقی» در ۱۵ قسمت تولید شده و از هفته آینده از شبکههای سه، مستند و نسیم پخش میشود.
نهالی که حاج قاسم کاشت
در ادامه مجید نامجو با ابراز قدردانی از زحمات و تلاشهایی که در جهت تولید «مسیر عاشقی» شده، بیان کرد: از سال ۸۲ که ستاد عتبات توسط سردار سلیمانی آغاز به کار کرد، به کربلا که به شدت در دوران دیکتاتوری صدام آسیب دیده بود، رسیدگی کرده ایم. اکنون به مرحلهای رسیده ایم که در ۵ شهر عراق، پروژههای بزرگی را با استفاده از نذورات مردمی میسازیم. ۲۳۰ هزار متر مربع به حرم امام علی (ع) اضافه کرده ایم که اگر این فضا نبود، پیاده روی اربعین هم نبود چون زائران حرکت را از آنجا شروع میکنند. ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات همچنین ۱۳۰ هزار متر مربع صحن در بارگاه حضرت زینب (س) را ایجاد کرده است. در سامرا نیز از ما درخواست شده مقاوم سازی کنیم و همه اینها به خاطر اراده و نیت خالص سردار سلیمانی بوده که نهالی را کاشته که حالا به بالندگی رسیده است.
جانشین و قائم مقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات تاکید کرد: ستاد عتبات مأموریت دارد با معرفی کارهای خود به جذب نذورات مردمی بپردازد تا به مأموریتهای دیگرمان از جمله ساخت و ساز در عراق و بحث اسکان و تغذیه زائران پیاده روی اربعین نیز برسیم. همین این کارها از طریق مردم انجام میشود و ستاد عتبات در کنار سه هزار موکب مردمی که خدمت رسانی میکنند، فقط راهبری میکند. هدف ما آشنایی با اسلام ناب محمدی است.
اندازه نمکی که در آش ریخته میشود در ساخت آثار هنری دخالت میکنیم
جوکار تصریح کرد: ما احتیاج داریم با ابزارهای مدرن هنر هفتم و ساخت آثار بیش از پیش مردم را با این فعالیتها آشنا کنیم. البته بودجه مستقلی برای این کار نداریم و در حد اینکه نمکی داخل آش بریزیم دخالت میکنیم. «مسیر عاشقی» ساخته امیر تاجیک نیز به ویژه با توجه به رویکرد تحقیقاتی ایشان، بسیار شایسته و خوب است.
وقتی میگوئیم اجرتان با امام حسین (ع) یعنی از پول خبری نیست!
علی اصغر پورمحمدی مدیر باسابقه تلویزیون نیز با بیان خاص خود در پایان این مراسم گفت: به نوبه خودم از آقای تاجیک تشکر میکنم. ایشان زحمات زیادی کشیدند ان شاءالله اجرشان با امام حسین (ع) باشد. البته وقتی این را میگوئیم یعنی از پول خبری نیست! به هر حال خوشحالیم که امیر تاجیک در «مسیر عاشقی» افتاده است.
علیرضا سبزعلی نماینده پیشین ایران در سوئیس، رامین ولایتی قائم مقام پیشین معاونت سیما، کیوان نقره کار تهیه کننده و مجری رسانه ملی، محمد قاسمی تهیه کننده، سیدمهدی مویدی مدیر تأمین و تولید برنامه معاونت فضای مجازی، نازنین پیرکاری مجری و تهیه کننده، ابوالفضل کریمی اصل مستندساز، از دیگر میهمانان حاضر در این مراسم بودند که در پایان آن از عوامل تولید «مسیر عاشقی» تقدیر و به حاضران در مراسم تربت کربلا اهدا شد.
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