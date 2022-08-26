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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

هوای خراسان رضوی گرم می‌شود

هوای خراسان رضوی گرم می‌شود

مشهد ـ کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: روند افزایش دما در خراسان رضوی تا پایان هفته ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری با بیان این‌که روند افزایشی دمای هوا در خراسان رضوی از امروز آغاز شد و با شیب ملایم طی روزهای آتی ادامه دارد، اظهار کرد: بیشینه دمای هوای امروز مشهد ٣٠ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است که نسبت به دیروز یک درجه افزایش دارد و تا پایان هفته جاری به ٣٣ درجه خواهد رسید.

وی ادامه داد: وزش باد نیز در نیمه جنوبی استان خراسان رضوی تا پایان این هفته ادامه دارد که در ساعات عصر شدیدتر و همراه با گرد و غبار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ٢۴ ساعت گذشته بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان تایباد با ۵٨ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ٣۴ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده‌اند.

کد مطلب 5573275

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