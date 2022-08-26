به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری با بیان اینکه روند افزایشی دمای هوا در خراسان رضوی از امروز آغاز شد و با شیب ملایم طی روزهای آتی ادامه دارد، اظهار کرد: بیشینه دمای هوای امروز مشهد ٣٠ درجه سلسیوس پیشبینی شده است که نسبت به دیروز یک درجه افزایش دارد و تا پایان هفته جاری به ٣٣ درجه خواهد رسید.
وی ادامه داد: وزش باد نیز در نیمه جنوبی استان خراسان رضوی تا پایان این هفته ادامه دارد که در ساعات عصر شدیدتر و همراه با گرد و غبار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ٢۴ ساعت گذشته بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان تایباد با ۵٨ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.
وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ٣۴ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستانهای استان بودهاند.
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