به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابینژاد با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه برای گذر موفق از پیک مصرف برق تابستان امسال یک برنامه ۱۰۰ اقدامی تدارک دیده شده بود، افزود: این برنامه دارای سه رکن مهم افزایش ظرفیت تولید برق، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و مدیریت مصرف انرژی است.
وی با اشاره به برنامه وزارت نیروی دولت سیزدهم برای افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاههای کشور در یکسال، ادامه داد: در سالهای گذشته ظرفیت نیروگاههای کشور به طور متوسط سالانه دو هزار مگاوات رشد یافته است که میزان عملکرد سال اول دولت سیزدهم سه برابر ارقام سالهای پیش از این بوده است.
دودابینژاد تاکید کرد: با تلاش پیوسته و سازماندهی شده، کنترل و پایش مستمر برنامهها و فعالیت جهادی تلاشگران صنعت برق توانستهایم از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۴۵۰۰ مگاوات از برنامه سال نخست وزارت نیرو را محقق کرده و تا پایان تابستان امسال نیز ۱۵۰۰ مگاوات پروژههای باقیمانده در این بخش محقق خواهد شد.
معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی گفت: از میان برنامه ۶ هزار مگاواتی وزارت نیرو حدود ۱۱۰۰ مگاوات آن از طریق ارتقای ظرفیت عملی نیروگاههای موجود عملیاتی خواهد شد. اقدامی فناورانه و دانشبنیان که با صرف هزینهای بین پنج تا ۲۰ درصد احداث نیروگاه جدید این میزان افزایش ظرفیت را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به برنامه صنعت برق حرارتی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاههای کشور، افزود: هر ساله یک برنامه مفصل تعمیراتی برای نیروگاههای کشور تدارک دیده میشود که باید پیش از شروع پیک مصرف تابستان به پایان برسد. برای فصل تعمیراتی این دوره نیز ۹۴ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در دستور کار قرار گرفت که عمده آن هم مربوط به تعمیرات اساسی بوده است.
دودابینژاد اضافه کرد: در حال حاضر نیروگاههای بخار حدود ۲۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص دادهاند که اغلب این واحدها دارای عمر بالای ۳۰ سال هستند و برای تعمیرات آنها باید کار مضاعفی انجام شود.
معاون برنامهریزی برق حرارتی تاکید کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در روند تعمیرات نیروگاهها موضوع داخلیسازی قطعاتی است که تامین آنها دچار محدودیت بوده و با موانعی روبهرو است. بدین منظور طی یکسال اخیر با تلاش همکاران صنعت برق حدود ۷۰۰ هزار قطعه نیروگاهی داخلی سازی شده است.
وی با اشاره به نقش بسیار مهم اینگونه اقدامات در افزایش آمادگی نیروگاههای کشور، ادامه داد: انجام به موقع و مناسب برنامه تعمیرات واحدهای تولید برق حرارتی موجب شده است تا ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی در تابستان امسال به ۹۷ درصد برسد و نیروگاههای کشورمان با استانداردهای بینالمللی خروج اضطراری رقابت کنند.
دودابینژاد با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت تولید برق کشور، گفت: یکسال قبل حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی عرضه و تقاضا در کشور وجود داشت که اگر این رقم را به عدد رشد مصرف سالانه بیفزایم طبیعتاً باید یک برنامهریزی دقیق و مسنجم برای رشد ظرفیت تولید برق نیز داشته باشیم.
معاون برنامهریزی شرکت برق حرارتی افزود: در همین راستا از یکسال گذشته برنامه ۳۵ هزار مگاواتی در دستور کار وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار گرفت که این رقم طی چهار سال فعالیت این دولت از طریق احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی جدید خصوصی و دولتی محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: در همین مدت طبق مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده دو هزار و ۵۶۰ مگاوات واحد نیروگاهی بخار نیز توسط بخش خصوصی احداث شود. این واحدها افزایش ظرفیت یاد شده را بدون مصرف سوخت اضافه عملیاتی خواهند کرد. همچنین در این مدت اولین مرحله مناقصه چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید نیز برگزار شده و ۱۵ شرکت توانمند برای این منظور انتخاب شدهاند.
دودابینژاد تاکید کرد: بخش عمده افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور از طریق بخش خصوصی محقق خواهد شد که مهمترین منابع آنها از طریق اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین میشود؛ در همین راستا باید به پروژههای نیروگاهی کشور توجه ویژهای شود تا سرمایهگذاران بتوانند همانند گذشته به خوبی از منابع این صندوق برای توسعه بخش تولید برق کشورمان استفاده کنند.
نظر شما