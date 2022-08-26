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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

شناسایی دانشجویان برتر رشته سه‌گانه برای حضور در مسابقات جهانی

شناسایی دانشجویان برتر رشته سه‌گانه برای حضور در مسابقات جهانی

رقابت‌های انتخابی تیم ملی سه گانه دانشجویان با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، رقابتهای انتخابی تیم ملی سه گانه دانشجویان با همکاری فدراسیون ترای اتلون، هیات ورزش‌های دانشگاهی استان البرز به میزبانی دانشگاه خوارزمی در حصارک کرج برگزار شد.

در پایان این مسابقه علی رضوانی از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان قهرمانی رسید، امین سقایی از دانشگاه پیام نور دوم شد و سید پارسا محجوب از دانشگاه شهید بهشتی در جایگاه سوم ایستاد و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

مراسم اختتامیه و توزیع مدال‌ها با حضور گنج بخش معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی، گودرزی رئیس فدراسیون ترای اتلون، بشیریان رئیس و خواجوی دبیر کل فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و جوکار رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان البرز برگزار شد.

مسابقات جهانی سه گانه دانشجویان ۱۸ و ۱۹ شهریور ماه در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5573284

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