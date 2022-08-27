قرارگاه محله محور بسیج دامغان تشکیل شد/ حل مسائل در محلات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مدرسی شامگاه شنبه در نشست با اعضای قرارگاه محله محور پیامبر اکرم (ص) دامغان به میزبانی مسجد تاریخانه با اشاره به اینکه حل مشکلات و خدمت صادقانه به مردم، شناسایی آسیبها و نیازسنجی محلات از اهداف ایجاد و راه اندازی قرارگاههای محلهای است بیان کرد: سپاه و بسیج همواره در کنار مردم و متعلق به مردم است و در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ایران وفاداری خود را این نهاد انقلابی به مردم به اثبات رساند.
وی اضافه کرد: سپاه و بسیج کلمه ما میتوانیم را در بخشهای مختلف به اثبات رسانده و لذا کارنامه درخشان سپاه و بسیج برای همگان روشن و مسجل است.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه دامغان با بیان اینکه قرارگاه محله محور پیامبر اکرم (ص) با محوریت بسیج تحول آفرین است اظهار داشت: فرهنگ عمومی و خدمت رسانی با رویکرد مسجد و محله محوری و التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه قرارگاه محله محور پیامبر اکرم (ص) تشکیل شده است.
مدرسی گفت: حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای مردمی به منظور ارتقا حضور حداکثری مردم در صحنههای مهم انقلاب از سیاستهای قرارگاه محله محور پیامبر اکرم «ص» است.
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