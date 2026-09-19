به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هنرور در جمع مدیران شبکههای بهداشت و درمان استان گلستان اظهار کرد: اجرای برنامههای حوزه سلامت باید بر اساس یک فرآیند مشخص از هدفگذاری تا اجرا و ارزیابی پیش برود و در هر مرحله میزان تحقق اهداف مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: ارائه خدمات سلامت یک فرآیند مستمر است و به همین دلیل ستاد و شبکههای بهداشت باید بهطور مداوم برنامههای خود را پیگیری و نتایج اقدامات را اندازهگیری کنند تا مشخص شود فعالیتهای انجامشده تا چه اندازه به اهداف تعیینشده منجر شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به گزارشهای عملکرد شهرستانها گفت: این گزارشها تنها مجموعهای از اعداد و شاخصها نیستند، بلکه حاصل فعالیت بخشهای مختلف نظام سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت محسوب میشوند و همه این بخشها در قالب یک زنجیره به یکدیگر مرتبط هستند.
هنرور بر ضرورت بازنگری برنامهها متناسب با شرایط موجود تأکید کرد و گفت: اگر در مسیر اجرای برنامهها مشخص شود که برخی اهداف نیازمند اصلاح یا تغییر هستند، مدیران شبکهها باید از هماکنون این موضوع را بررسی کرده و برنامهها را متناسب با واقعیتهای موجود بازتنظیم کنند.
وی یکی از الزامات مدیریت مؤثر در حوزه سلامت را توجه به دیدگاه مردم و کارکنان دانست و ادامه داد: مدیران شبکهها باید با مردم گفتوگو کنند و در کنار پزشکان، کارشناسان و اعضای تیمهای بهداشتی قرار بگیرند تا مسائل و دغدغههای آنان را از نزدیک بشنوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: ممکن است آمار و شاخصها تصویری مشخص از وضعیت ارائه دهند، اما گفتوگو با مردم و کارکنان میتواند ابعاد دیگری از یک مسئله را آشکار کند که در اعداد و گزارشهای رسمی دیده نمیشود.
هنرور گفت: ارزیابی عملکرد شبکههای بهداشت باید در چارچوبی مستمر و زنجیرهای انجام شود؛ بهگونهای که نتایج بهدستآمده تنها برای ارائه گزارش نباشد، بلکه از آن برای شناسایی نقاط نیازمند اصلاح، بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت استفاده شود.
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