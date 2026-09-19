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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی بابت عملکرد سال گذشته است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با تأکید بر ضرورت انجام به‌موقع تکالیف مالیاتی اظهار کرد: اشخاص حقوقی تا پایان روز ۳۱ شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

وی افزود: این مهلت تمدید نخواهد شد و مؤدیان باید با توجه به محدود بودن زمان، انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین از مالکان املاک اجاری خواست اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک خود را تا ۳۱ شهریورماه ارائه کنند.

موسوی صانع تأکید کرد: مؤدیان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تکالیف مالیاتی خود را در مهلت مقرر انجام دهند.

کد مطلب 6951471

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