مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی تا ۳۱ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع با تأکید بر ضرورت انجام به‌موقع تکالیف مالیاتی اظهار کرد: اشخاص حقوقی تا پایان روز ۳۱ شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

وی افزود: این مهلت تمدید نخواهد شد و مؤدیان باید با توجه به محدود بودن زمان، انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین همچنین از مالکان املاک اجاری خواست اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک خود را تا ۳۱ شهریورماه ارائه کنند.

موسوی صانع تأکید کرد: مؤدیان برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تکالیف مالیاتی خود را در مهلت مقرر انجام دهند.