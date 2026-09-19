اکران دیوارنگاره خونخواهی امام شهید روی سند جنایت دولت تروریستی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، این دیوارنگاره شامل آیه‌ شریفه (قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا)، شعار یا لثارات الحسین (علیه السلام) و پیام قصاص ترامپ به زبان لاتین است.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بر فراز ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر واقع در میدان امام علی (علیه السلام) برگزار شد.

پیام میاعدی مدیرکل هواشناسی بوشهر ظهر شنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت شهید یوسف سبحانی نسب و شهید قادری از شهدای هواشناسی گفت: امروز در آستانه‌ فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شاهد برافراشته شدن ابرپرچم خوانخواهی امام شهید، فرماندهان شهید و سایر شهدای انقلاب اسلامی در این ساختمان که مورد حمله تروریستی آمریکای جهانخوار قرار گرفت هستیم.

تاسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی بوشهر و ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ آماج حملات دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی قرار گرفت و از چرخه خدمات خارج شد.