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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

اکران دیوارنگاره خونخواهی امام شهید روی سند جنایت دولت تروریستی آمریکا

اکران دیوارنگاره خونخواهی امام شهید روی سند جنایت دولت تروریستی آمریکا

بوشهر- آئین اکران دیوارنگاره‌ی خونخواهی امام شهید همزمان با شنبه‌های خونخواهی به عنوان سند جنایت دولت تروریستی آمریکا در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیوارنگاره شامل آیه‌ شریفه (قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا)، شعار یا لثارات الحسین (علیه السلام) و پیام قصاص ترامپ به زبان لاتین است.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بر فراز ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر واقع در میدان امام علی (علیه السلام) برگزار شد.

پیام میاعدی مدیرکل هواشناسی بوشهر ظهر شنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت شهید یوسف سبحانی نسب و شهید قادری از شهدای هواشناسی گفت: امروز در آستانه‌ فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شاهد برافراشته شدن ابرپرچم خوانخواهی امام شهید، فرماندهان شهید و سایر شهدای انقلاب اسلامی در این ساختمان که مورد حمله تروریستی آمریکای جهانخوار قرار گرفت هستیم.

تاسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی بوشهر و ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ آماج حملات دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی قرار گرفت و از چرخه خدمات خارج شد.

کد مطلب 6951484

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