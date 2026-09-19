بهسازی ۷۸ کیلومتر از آزادراه قزوین–زنجان در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معیریپور اظهار کرد: پروژه بهسازی و روکش آسفالت لاین جنوبی آزادراه قزوین–زنجان با اعتباری نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون عملیات بهسازی در ۱۵ کیلومتر از این مسیر انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر اکیپ اجرایی پروژه در محدوده راهدارخانه قرهباغ مستقر و عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محدودهای به طول ۷ کیلومتر در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قزوین گفت: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت روسازی، افزایش ایمنی و بهبود شرایط تردد در آزادراه قزوین–زنجان اجرا میشود.
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