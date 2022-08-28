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۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

همتی فر خطاب به دانش آموزان اتحادیه انجمن‌های اسلامی:

زبان خارجی یاد بگیرید و تحلیل‌های دوست غیرهموطن را بشنوید

زبان خارجی یاد بگیرید و تحلیل‌های دوست غیرهموطن را بشنوید

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: هر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی باید حداقل یک‌زبان خارجی را به‌طور حرفه‌ای فرا بگیرد و در تعامل با یک دوست غیرهموطن، تحلیل‌های او را بشنوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی همتی‌فر در جمع دانش آموزان انجمن‌های اسلامی به بررسی ماهیت انجمن‌های اسلامی پرداخت و گفت: اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر فرهنگ‌های وارداتی، انجمن‌های رنگارنگی در کشور ایجاد شدند و در این میان، تشکیل انجمن‌های اسلامی در بحبوحه مبارزات سیاسی انقلاب، نقطه عطف امیدوارکننده‌ای بود تا بر بستر آن، بتوان خودسازی نیروها را زمینه‌ساز جامعه سازی دانست.

وی افزود: در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، انسان‌ها با تعلقات خود معنا می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هرکس به هر مؤلفه‌ای علاقه‌مندی داشته باشد، با همان قابل‌سنجش است و این تعلقات هستند که می‌توانند باعث انحراف آگاهی‌ها شوند و یا آگاهی ایجاد کنند. وقتی افراد به مسائلی علاقه داشته باشند، دستیابی به آن‌ها را به‌عنوان اهداف زندگی خود تعیین می‌کنند و همه ظرفیت‌ها و استعدادهای خود را برای رسیدن به تعلقات فکری خود به کار می‌گیرند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز فعالان تشکیلاتی انقلابی به ابزار زبان و هنر خاطرنشان کرد: هر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی باید حداقل یک‌زبان خارجی را به‌طور حرفه‌ای فرا بگیرند و در تعامل با یک دوست غیرهموطن، تحلیل‌های او را بشنوند و با دیدگاه‌های جدید در مواجهه با مسائل آشنا شوند. علاوه بر این، افرادی که رویکردهای تشکیلاتی دارند، باید روحیه کار جمعی داشته باشند و تعالی خود را در شرایطی دنبال کنند که با همکاری با دیگران محقق شود.

کد مطلب 5574816
علی قدمی

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