۶۰ زندانی نیازمند مالی در خراسان رضوی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرباز جانفدا اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و آخرین روز از هفته دولت که مصادف با اجرای بیست و دومین مرحله طرح نذر هشتم بود، با موافقت و مشارکت استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ابلاغ به سایر دستگاه‌های اجرایی، ۶۰ زندانی نیازمند مالی به نیت امام هشتم حضرت ثامن الحجج (ع) از زندان‌های استان آزاد شدند.

مدیر کل زندان‌های خراسان رضوی بیان کرد: در این طرح، هشتم هر ماه حداقل ۸ زندانی نیازمند به نیت امام هشتم (ع) از زندان‌های استان آزاد می‌شوند که در این مرحله و با مشارکت استاندار و فرمانداران پویش نذر هشتم به صورت استانی اجرا و ۶۰ زندانی با پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از محل مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ستاد دیه، خیرین و استفاده از ارفاقات قضائی از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۶۸۴ نفر زندانی در استان خراسان رضوی از زندان آزاد و با توسل به امام رضا (ع) به آغوش خانواده خود بازگشتند.