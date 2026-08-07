موانع توسعه ناحیه غرب شهرکرد بعد از ۲۰ سال برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی در نشست با احمد راستینه با اشاره به برخی چالشهای توسعه شهری، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات شهرکرد ناشی از دوگانگی وتفسیر موازی ازقانون، تداخل منافع باوظایف دستگاهها و عدم همراهی برخی نهادها در اجرای پروژههای شهری است و رفع این موانع میتواند روند توسعه مرکز استان را شتاب ببخشد.
وی با اشاره به پروژه معروف به کمربندی شهرکردسامان افزود: با وجود اینکه عمده کارکرد این مسیر درراسنای تردد خودروهای سبک وسنگین بین شهری است، انتظار میرود دستگاههای متولی، بهویژه راه و شهرسازی، نقش فعالتری در اجرای این پروژه ایفا کنند.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به مشکلات ناحیه غرب شهر گفت: از زمان الحاق این ناحیه به شهر، بجای اعمال رویه های توسعه ای ویژه و بهره گیری از تدابیر جدید و کمکهای دولتی همچون باز آفرینی،برای جهش در توسعه وحرکت به سمت توسعه متوازن ، متاسفانه با طرح موضوعاتی مثل حریم عملیاتی و امنیتی ،مسیر عبور لوله نفت، عدم وجود طرح میراث فرهنگی و لزوم حفظ بافت تاریخی چالشتر و ادعای مالکیت دولت برخانه ها و اراضی شمال اشکفتک ومهدیه،محدودیتهای زیادی برای اقدامات شهروندان در استفاده از ملک خویش ایجاد شد و بسیاری از پروژههای عمرانی و خدماتی با کندی یا توقف مواجه شده است و این موضوع سالها موجب بلاتکلیفی مردم این منطقه شده است.
بیاتی با اشاره به مشکلات خیابان گهرباران و اراضی پیرامون آن اظهار کرد: محدودیتهای ایجادشده ناشی از عبور لوله نفت، بهانه ای برای عدم اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در این محدوده گردیده و عملاً روند توسعه این منطقه را متوقف کرده است.
وی همچنین افزود:محدودیتهای ایجاد شده در حوزه میراث فرهنگی و اراضی دولتی، باعث شده بخشی از ظرفیتهای توسعه شهر و به تبع آن زندگی شهروندان معطل بماند که انتظار میرود باحساسیت مدیران مربوطه و تعامل و تصمیمگیری مشترک، این مشکلات برطرف شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر اینکه دستگاههای دولتی باید نقش مؤثرتری در توسعه شهرکرد ایفا کنند، اظهار کرد: شهرکرد به عنوان مرکز استان نباید از نگاه توسعهای مغفول بماند. بسیاری از زیرساختهای شهری و تأسیسات خدماترسانی نیازمند نوسازی و بهروزرسانی هستند و لازم است اعتبارات و امکانات متناسب با نیازهای مرکز استان اختصاص یابد.
بیاتی با اشاره به فرسودگی زیرساختهای خدماتی شهر گفت: بخشی از شبکههای آب و فاضلاب، شبکه برق ، ساختمان مدارس و فیبر نوری وحتی جداول و اسفالت معابر قدمت بالایی دارند و ادامه بهرهبرداری از آنها بدون نوسازی، مشکلات بیشتری برای شهروندان وهزینه زیادی در نگهداری برای دولت ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاههای خدماترسان با مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی بدون هم افزایی دستگاههای اجرایی با دشواری مواجه میشود و انتظار میرود این همکاریها برای تسریع در اجرای طرحهای عمومی مثل بازگشایی خیابان فردوسی شمالی با همکاری اداره برق و خیابان شریعتی حدفاصل میدان معلم ومیدان قدس با همراهی آب و فاضلاب افزایش یابد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه به موضوع واگذاری اراضی دولتی برای اجرای پروژههای عمومی اشاره کرد و گفت: در مواردی که دستگاههای دولتی دارای اراضی بلا استفاده هستند، میتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی میان دستگاهها،این اراضی را برای اجرای پروژههای عمومی و مورد نیاز شهر در اختیار مدیریت شهری قرار دهند
بیاتی همچنین با اشاره به برخی ابهامات موجود در قوانین مربوط به مولدسازی و واگذاری اراضی اظهار کرد:برداشتهای متفاوت از قوانین، روند اجرای پروژههای شهری را با مشکل مواجه کرده است و لازم است این ابهامات از طریق مراجع قانونی و با استفسار برطرف شود تا مدیریت شهری بتواند با سرعت بیشتری پروژههای مورد نیاز شهروندان را اجرا کند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه شهرکرد نیازمند تعامل، همافزایی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است و با رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری، میتوان بسیاری از مطالبات مردم را در حوزه زیرساختها و خدمات شهری محقق کرد.
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