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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

اعلام جرم پلیس امنیت اقتصادی علیه مدیران فراری آهنگری تراکتورسازی

اعلام جرم پلیس امنیت اقتصادی علیه مدیران فراری آهنگری تراکتورسازی

پلیس امنیت اقتصادی علیه مدیران و سهامداران عمده شرکت آهنگری تراکتورسازی به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر پلیس امنیت اقتصادی اخیراً با کشف اتهامات جدید سهامداران عمده و مدیران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، پرونده‌ای را در شعبه ۱۴ دادسرای جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲ تهران) تشکیل داده است. این در حالی است که پیش‌تر نیز شکایات متعددی از سوی شاکیان خصوصی در دادگستری آذربایجان شرقی علیه این شرکت مطرح شده بود.

مدیران این مجموعه شامل یک پدر و دو فرزند او هستند که دو نفر از آنان پیش از جریان یافتن پرونده کیفری از کشور خارج شده‌اند؛ نفر سوم نیز با وجود حکم جلب و ممنوع‌الخروجی، از کشور گریخته است.

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که در بورس فعال است، بیش از ۷۰ درصد سهامش در اختیار این مدیران متواری بوده و مابقی سهامداران خرد هستند. بسته شدن نماد معاملاتی این شرکت (خاهن) و وضعیت پیش‌آمده، موجب ناامنی در بازار سرمایه و بلاتکلیفی نزدیک به ۳۰ هزار سهامدار خرد شده است. اکنون این سهامداران منتظر واکنش جدی سازمان بورس و اقدامات قاطع قوه قضاییه برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و احقاق حقوق خود هستند.

کد مطلب 6910206
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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