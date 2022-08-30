کشف ۲۲۵ تن کود شیمیایی احتکار شده در زرقان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دبیری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در این کارخانه ۲۲۵ تن کود شیمیایی گرانول کلرور پتاسیم و دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم کود اوره غیر قابل فروش نگهداری می‌شد که کشف و ضبط شد.

به گفته وی؛ پرونده متخلفان به منظور طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به بهره برداران توصیه کرد که کود و سایر نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز را صرفاً از فروشگاه‌های مجاز تهیه کنند.

دبیری بیان کرد: کشف و ضبط کودهای مذکور در پی بازدیدهای دوره‌ای، در راستای ساماندهی نهاده‌های کشاورزی و ارتقا امنیت غذایی و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نیروهای تعزیرات حکومتی و انتظامی صورت گرفت.