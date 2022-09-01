صدای واحد از ایران/ بستن پرونده ادعایی پادمانی، شرط توافق است

خبرگزاری مهر، گروه سیاست- محمد مهاجرانی: در جریان برگزاری نشست خبری حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی با خبرنگاران، سوالی در خصوص مذاکرات برای رفع تحریم‌ها مطرح شد که رئیس جمهور چارچوب کلی فرآیندی که می‌تواند در مذاکرات منتج به نتیجه مطلوب به نفع ملت ایران شود را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها علیه کشورمان را ظالمانه می‌دانیم اما آنها را به عنوان محدودیت برای خودمان به رسمیت نمی‌شناسیم، گفت: جمهوری اسلامی هیچ گاه میز مذاکره برای رفع تحریم‌ها را ترک نکرد. تحریم‌های ظالمانه باید برداشته شود و آنهایی که به تعهد و پیمان خودشان پشت پا زدند و به آنها عمل نکردند باید به تعهدات‌شان برگردند.

۴ شرط ایران برای حصول توافق از زبان رئیس شورای عالی امنیت ملی!

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات به دنبال تضمین‌های اطمینان‌آور، راستی‌آزمایی عینی و عملی نسبت به رفع تحریم‌ها، رفع تحریم‌ها به صورت معنادار و پایدار و بسته شدن موضوع ادعاهای سیاسی است، تصریح کرد: بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا ندارد، توافق باید همراه با حل و فصل مسائل پادمانی و پایان این مسأله باشد. دولت مردمی نسبت به منافع ملت بزرگ ایران، در خنثی کردن و رفع تحریم‌ها نه کوتاه آمده و نه کوتاه می‌آید.

اسلامی: سوالات آژانس بسته نشود، روز «باز اجرایی» وجود ندارد

در همین راستا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در آخرین موضع‌گیری در خصوص لزوم بسته شدن پرونده ادعایی پادمانی علیه کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین در پاسخ به این سوال برخی رسانه‌ها مدعی هستند، ایران از درخواست خود برای بسته شدن سوالات پادمانی عبور کرده است؟ اظهار کرد: آنچه ما نوشتیم قاطع است. ما قصد و تاکیدمان این است که اگر برای روز «باز اجرا» این سوالات بسته نشود، یعنی روز «باز اجرایی» وجود ندارد. عقب‌نشینی هم نکردیم و نمی‌توانیم هم عقب‌نشینی کنیم. ما نمی‌توانیم بنشینیم مردم ایران را به دلایل واهی تحریم کنند.

وی درباره واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام، می‌گوید: واضح است که اقدامات ایران اثر مثبت داشت، آنها همان شب تماس گرفتند و گفتند تصمیم‌شان این است که به برجام برگردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی پیرامون سوالات باقی‌مانده آژانس و اینکه این سوالات از نظر شما جدید و در قالب پادمان است یا ادامه مسائل PMD است؟ تصریح کرد: از نظر من، این‌ها همه بهانه سیاسی هستند. مشابه آنچه در PMD بود. مکان‌هایی که از آن نام می‌برند و اتهاماتی که مطرح می‌شود، همان‌هایی است که از حنجره صهیونیست‌ها و منافقین شنیده می‌شود. این‌ها سال‌هاست این حرف‌ها را تکرار می‌کنند.

وی تاکید کرد: ۱۶ نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اخیراً در سال ۲۰۲۲، تعداد زیادی از نهادهای امنیتی آنان به طور غیرمستقیم بر صلح آمیز بودن برنامه ایران صحه گذاشته‌اند. طرح مجدد سوالات با اتهامات بی‌اساس، ابزاری است برای تخریب برنامه هسته‌ای ایران!

اسلامی تاکید کرد: فلسفه وجودی برجام مولود پاسخ به این اتهامات است. اما می‌بینید از همان حنجره که می‌گوید می‌خواهد صنعت هسته‌ای ما را از بین ببرد و بمباران کند، این اسناد و مدارک جعلی بیان می‌شود. این حنجره که مشخص است، متعلق به دشمن ما است و برای برنامه هسته‌ای ایران خط و نشان می‌کشد، سعی دارد از طریق اسناد جعلی به نحو دیگری به ما فشار آورد، از این رو معتقدم این سوالات ادامه همان PMD است و اصلاً مبنای پادمانی ندارد، چون ایران سایت هسته‌ای معرفی نشده ندارد.

امیرعبداللهیان: آژانس باید از رفتار سیاسی خود فاصله بگیرد

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز روز چهارشنبه در جریان نشست خبری مشترک خود با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به سوالی به موضوع لزوم حل پرونده ادعایی پادمان علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: ما برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار جدی هستیم. البته یکی از موضوعاتی که در تبادل پیام‌های شفاهی ما با طرف‌های مذاکره‌کننده مورد توجه قرار گرفته است، اما باید در متن نیز آن را نیرومند سازی کنیم، این است که اولاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی خود فاصله بگیرد و صرفاً بر تکلیف و وظیفه فنی خودش متمرکز شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ثانیاً برای ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت همه طرف‌ها به برجام، مجدداً شاهد برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اتهامات بی اساس آژانس بین المللی انرژی اتمی باشیم. لذا در حوزه تضمین‌ها موضوع حل و فصل مسائل باقیمانده پادمانی در آژانس نیز مورد توجه جدی ما است.

اولیانوف: بی‌اعتمادی ایران به غرب با دلیل است

در خارج از ایران نیز «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی با اشاره به تاکید ایران بر لزوم بسته شدن پرونده ادعایی پادمانی، می‌گوید: ایران باید به سوالات اساسی [آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] در حدی که می‌تواند پاسخ دهد تا در شورای حکام برای خارج کردن این موضوع از دستور کار تصمیم‌گیری شود. ایران به شرکای غربی مذاکرات وین که از اعضای شورای حکام هستند، اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی دلیل دارد.

وی گفت (باز بودن پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام) این ابزار قدرتمندی در دستان کشورهای غربی است. مسئله‌ای ایجاد شده است و آن‌ها هر کاری می‌کنند تا این موضوع مختومه تلقی نشود. به همین دلیل است که برای ایران مهم بود از تمامی شرکای برجام تضمین بگیرد که این مسئله را در شورای حکام مطرح نخواهند کرد.

با توجه به اینکه در روزهای گذشته پاسخ ایالات متحده به مطالبات کشورمان در راستای متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارسال شده است؛ به نظر می‌رسد، بسته شدن پرونده پادمانی ادعایی آژانس علیه کشورمان به عنوان اصلی ترین خط قرمز و شرط برای حصول توافق برای بازگشت آمریکا به برجام است.

مسئولان عالی و مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز به خوبی آگاه هستند در صورت عدم بسته شدن این پرونده، اساساً هیچ توافقی با غرب پایدار نخواهد بود و هر زمان که غربی‌ها از روی اعتیاد همیشگی خود بر دور خصومت ورزی و بهانه‌جویی برای تخریب توافق حرکت کنند، به راحتی از طریق پرونده ادعایی پادمانی می‌توانند علیه کشورمان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جریان سازی کنند و مردم ایران را مجدداً گرفتار دور جدیدی از مزاحمت‌ها کنند.