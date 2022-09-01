دو جوان فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، دو جوان فلسطینی بامداد امروز پنج شنبه در پی تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست در مناطق البیره و نابلس در کرانه باختری به شهادت رسیدند.

بنابراین گزارش، در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه بلاطه در نابلس یک جوان فلسطینی به نام «سامر خالد» از ساکنان اردوگاه العین به شهادت رسید.

وی در هنگام تیراندازی نظامیان صهیونیست در خودروی شخصی خودش حضور داشت و در برابر اردوگاه بلاطه مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسید.

همچنین در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه قلندیا در منطقه البیره کرانه باختری، یک جوان فلسطینی به نام یزن عفانه به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست بامداد امروز به اردوگاه بلاطه یورش بردند و پس از آن درگیری هایی میان نیروهای مقاومت و نظامیان صهیونیست درگرفت.

در جریان این یورش، جاسر ابوحماده آزاده فلسطینی مجدداً از سوی صهیونیست ها بازداشت شد. همچنین نظامیان صهیونیست در جریان یورش به اردوگاه بلاطه یک مرکز تجاری در این منطقه از شهر البیره را به آتش کشیدند.