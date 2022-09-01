هزینه های مشاوره باید برای زوجین دانشجو بیمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، حجت السلام سیدمحمد هاشمی در افتتاحیه دومین پودمان آموزش تخصصی ویژه مسئولان و کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان کرد: نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها، حساسیت ویژه ای به مقوله ازدواج دانشجویان دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای تسهیلات ازدواج دانشجویی ادامه داد: نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های ویژه ای برای ستاد ازدواج دانشگاه‌ها دارد و باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود.

حجت السلام هاشمی در تشریح این برنامه‌ها عنوان کرد: هزینه‌های مشاوره برای زوجین باید بیمه شود و به عنوان پیشنهاد، مثلاً هر زوج بتواند در طول یک سال، ۱۰ مرتبه از ژتون‌های مشاوره استفاده کند.

مدیر خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها تصریح کرد: پنج سال نخست زندگی زوجین از پرچالش ترین دوران زندگی است و در قالب افزایش تسهیلات باید زوجین را حمایت کرد.

حجت السلام هاشمی در خاتمه به تشریح اقدامات نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌ها در طول دو دهه اخیر که بالغ بر ۵۰۰ هزار زوج از این برنامه‌ها بهره مند شدند، پرداخت و طبق داده‌ها اعلام کرد: آمار طلاق ازدواج‌های دانشجویی شش درصد است.