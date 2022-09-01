کمبود ۵۴ نیرو در مدارس ابتدایی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ترحم رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: ۵۴ نیرو در دوره ابتدایی سطح استان کمبود داریم که با بکارگیری دانشجویان سال چهارم دانشگاه فرهنگیان، تلاش داریم کمبودها را جبران کنیم.

وی بیان کرد: با اینکه کمبودی نیروی انسانی در آموزش و پرورش یک چالش است اما خوشبختانه این مسئله در اردبیل نگران‌کننده نبوده و طی برنامه ریزی‌هایی که انجام گرفته این مسئله مدیریت شده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی نیروی انسانی برای شروع سال تحصیلی دنبال می‌شود، گفت: در بحث ساماندهی نیروی انسانی، نقل و انتقالات داخل و خارج استانی براساس امتیازات در هر دوره تحصیلی سازماندهی می‌شود.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در سطح استان اردبیل نسبت به کشور بیان کرد: استاندارد سرانه فضای آموزشی ۸.۲ است که تلاش کردیم با همکاری نوسازی مدارس و خیرین ۷ مدرسه با ۱۳۷ کلاس، ۵ سالن ورزشی و ۹ نمازخانه تا مهره ماه سال‌جاری افتتاح و به بهره‌برداری برسد.

رستمی به اجرای طرح آموزش و پرورش در قالب پروژه مهر در سطح استان اشاره کرد و افزود: استانداردسازی سیستم گرمایشی ۱۱۷ مدرسه با ۳۹۰ کلاس با هزینه بالغ بر ۳ میلیارد تومان و تعمیرات و رفع مشکلات سرویس بهداشتی ۱۵ مدرسه نیز از دیگر اقدامات تا شروع سال تحصیلی در قالب پروژه مهر است.