خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آزادراه خرم‌آباد- اراک به‌صورت شش خطه شامل سه خط رفت و سه خط برگشت، به طول ۱۳۴ کیلومتر و عرض ۳۵ متر طراحی و اجرا شده است که اتصال بین آزادراه اراک- سلفچگان- ساوه و خرم‌آباد- پل زال را برقرار می‌کند و در فاز نخست، ۶۷ کیلومتر آن حدفاصل بروجرد تا خرم‌آباد بهره‌برداری شده است.

بهره‌برداری از این آزادراه مزایای بسیاری برای مسافران و خودروهای عبوری از این محور داشته است به‌طوری‌که علاوه بر افزایش شاخص‌های ایمنی جاده‌ای، سرعت تردد نیز از ۸۰ کیلومتر به ۱۱۰ کیلومتر افزایش‌یافته و گره‌های ترافیکی در محدوده شهرهای اراک، بروجرد و خرم‌آباد رفع و از تداخل تردد شهری و برون‌شهری این منطقه جلوگیری شده است.

کاهش طول مسیر به میزان ۳۰ کیلومتر و کاهش ۴۵ دقیقه‌ای مسیر باعث شده تا این آزادراه در حوزه ترانزیت کالا و اتصال کریدورهای شمالی کشور به بندر امام خمینی (ره) نقش ویژه‌ای ایفا کند.

مشکلات آزادراه خرم‌آباد - اراک به‌رغم گذشت بیشتر از یک سال از افتتاح هنوز رفع نشده است به‌طوری‌که همچنان مسافران این مسیر از وضعیت برخی چالش‌ها گلایه‌هایی دارند و خواستار رفع آن توسط متولیان هستند.

مشاهدات میدانی خبرنگار مهر طی شب گذشته از مسیر این آزادراه نشان دهنده افزایش حجم مسافران عبوری از این محور است.

این موضوع متأثر از چند علت است که نخستین دلیل آن افزایش ترددها به دلیل نزدیکی به ایام اربعین حسینی است. استان لرستان در قلب محور ترانزیتی شمال به جنوب کشور قرار دارد و عمده زائران برای رسیدن به استان‌های غربی و عبور از مرزهای مهرانُ شلمچه و چذابه باید از محورهای استان لرستان عبور کنند.

البته تلاقی موضوع به ایام پایانی هفته را می‌توان دلیل دیگری برای افزایش حجم ترافیک عبوری از این آزادراه دانست. اما در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است آیا در روزهای منتهی به اربعین باجه‌های عوارضی این آزادراه جوابگوی حجم ترافیک عبوری خواهد بود؟

در حال حاضر طی شب گذشته شاهد ایجاد صف برای عبور از باجه‌های عوارضی آزادراه اراک - خرم آباد بودیم که نشان می‌دهد باید برای روزهای پیش رو تدابیری در این زمینه اندیشیده و روند تردد مسافران تسهیل شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع حجم بالای ترافیک در باجه‌های عوارضی این آزاد راه گفت: به طول معمول در ساعات غروب شاهد پیک ترافیک در این عوارضی هستیم.

سرهنگ محمد زارعی با بیان اینکه همچنین شاهد سفرهای اربعین در این مسیر هستیم گفت: اگر شاهد پیک ترافیک در ایام اربعین در این مسیر باشیم، نیروی کمکی و لازم را در این رابطه پیش بینی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اگر صف عوارضی هم به لحاظ تعداد زیاد طول بکشد، برای تسهیل در تردد وسایل نقلیه، عوارضی را کلاً جمع خواهند کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی لرستان یادآور شد: این امر جزو تدابیر اندیشیده نه تنها برای ایام اربعین، بلکه برای سایر ایام شلوغ سال است.

بنابراین گزارش آزادراه اراک - خرم آباد به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای غرب کشور و مسیر تردد زائران اربعین با مشکلات دیگری در حوزه زیرساختی هم مواجه است که انتظار می‌رود در آستانه اربعین حسینی و پیک عبور مسافران بستر رفع این مشکلات فراهم شود.