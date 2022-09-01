حمله سه قلاده پلنگ به باغدار سی سختی/ مصدوم به درمانگاه منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاع مردم منطقه «کوخدان» شهرستان دنا، یک قلاده پلنگ بالغ و دو قلاده توله پلنگ به یک باغدار در منطقه «کوخدان» حمله ور شده اند.

بر اساس تصاویر ارسالی مردم به این خبرگزاری، این فرد با آسیب در چند ناحیه بدن مواجه شده است.

این فرد توسط باغدار همسایه از چنگال پلنگ‌ها رهایی یافته است.

مدیر اداره روابط عمومی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور نیروهای محیط زیست در منطقه گفت: تأیید و صحت حمله پلنگ به این فرد با بررسی بیشتر مشخص خواهد شد.

هادی سینایی افزود: همچنین از پنجم شهریور و مشاهده پلنگی در باغات سی سخت، تیم‌های ما برای پیدا کردن پلنگی با آسیب حرکتی در منطقه حضور دارند.