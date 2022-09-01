به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد «ظاهر احمد بابر سدهو»، فرمانده نیروی هوایی پاکستان با امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

امیر محمدرضا آشتیانی در این دیدار ضمن همدردی با ملت پاکستان و تسلیت به خانواده جان باختگان سیل اخیر کشور پاکستان طی سخنانی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان صرف‌نظر از مرز مشترک، دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و دینی عمیقی هستند.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دو کشور ایران و پاکستان دارای موقعیت مهم و اثرگذار در تحولات منطقه‌ای و جهان اسلام هستند، گفت: پاکستان همواره از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است.

امیر آشتیانی با بیان اینکه امنیت پاکستان را امنیت خودمان می‌دانیم، اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با کشور دوست و برادر پاکستان در تمامی سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد.

وزیر دفاع با بیان اینکه همکاری ایران و پاکستان، در شرایط متحول و متشنج منطقه می‌تواند کمک مؤثری در بهبود وضعیت امنیتی در منطقه غرب آسیا داشته باشد، تصریح کرد: هر دو کشور نباید اجازه دهند کشورهای ثالث در روند توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه تأثیرگذار باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط و تحولات بین‌المللی در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد، گفت: آمریکا و غرب در تلاشند که رویکردهای یک‌جانبه‌گرا و تمامیت‌خواه خود را در تمامی مناطق راهبردی دنیا پیاده کنند که تحولات اخیر اوکراین هم محصول نگاه یک‌جانبه‌گرا و مداخله‌جویانه است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکایی‌ها در افغانستان پس از ۲۰ سال اشغال، این کشور را سراسیمه و در یک شرایط آشفته ترک کردند، افزود: یقیناً راه‌حل افغانستان برای برون‌رفت از شرایط فعلی تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام است.

امیر آشتیانی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سال‌های اخیر برای تبدیل مرزهای دو کشور به مرزهای امن و توأم با مبادلات اقتصادی برداشته شده است، گفت: ما از توسعه همکاری‌های دفاعی، نظامی و امنیتی و اجرای توافقات در این حوزه‌ها حمایت و بر آن تأکید می‌کنیم.

ارتشبد «ظاهر احمد بابر سدهو» فرمانده نیروی هوایی پاکستان نیز در این دیدار ضمن تأیید صحبت‌های وزیر دفاع ایران، شرایط منطقه را پیچیده عنوان و از مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌ها تحسین کرد.

فرمانده نیروی هوایی پاکستان با اشاره به پیشرفت‌های صنعت هوایی ایران، گسترش سطح همکاری‌ها را در موضوعات عملیاتی و ملموس خواستار و از همکاری‌های ایران در برقراری امنیت مرزهای دو کشور، تشکر کرد.

وی بر تبادل هیئت‌ها، ایجاد دفاتر طراحی و آزمایشگاه‌های مشترک در خصوص هوانوردی و بر همکاری‌های صنعتی و دانشگاهی و ایجاد پارک‌های فناوری مشترک ابراز تمایل کرد.

در پایان این دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از وزرای دفاع و صنایع تولیدات دفاعی پاکستان برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.