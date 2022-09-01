دشمنان از هیچ توطئه و اقدامی علیه کشورمان فروگذار نخواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح امروز (پنج شنبه) در بازدید از مرکز جامع ژنتیک نور، گفت: علم ژنتیک یکی از موضوعات مهم در آینده مباحث پزشکی، درمانی و دارویی است و این مرکز توانسته با تلاش‌های شبانه روزی متخصصان و مجاهدان خود برگ زرینی در تاریخ علم پزشکی کشور رقم بزند.

وی با اشاره به ایام هشت سال دفاع مقدس، متذکر شد: با وجود امکانات بسیار زیاد دشمنان، اما رزمندگان ما توانستند با دین‌داری و اتکا به خداوند در برابر رژیم مجهز بعثی پیروز شوند، لذا اگر آینده علم ژنتیک به دست مجاهدان بیفتد، قطعاً کاربری و اقتدار دیگری به همراه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دشمنان ملت تا زمانی که به قدرت و اقتدار ایران آگاه نشوند، از هیچ توطئه و اقدامی علیه کشور فروگذار نخواهند کرد.

مخبر به تلاش‌های مقدس متخصصان مرکز جامع ژنتیک نور در تعیین هویت پیکر شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم اشاره و تاکید کرد: اقدامات و دستاوردهای دانشمندان، این مرکز را به یک مکان مقدس تبدیل کرده است و قطعاً توفیقات و عزم راسخ مجاهدان و فعالان مرکز جامع ژنتیک نور لطفی از جانب پروردگار و از برکت خون پاک شهدا است.

وی با اشاره به فضای معنوی مرکز جامع ژنتیک نور به دلیل حضور پیکرهای شهدا و تشخیص هویت پیکر مطهر آنان، گفت: حضور در این مرکز به نوعی توسل به روح شهدایی است که پاک‌ترین، مقدس‌ترین و مقرب ترین انسان‌ها در پیشگاه پروردگار متعال هستند.

معاون اول رئیس جمهور در این بازدید با حضور در آزمایشگاه تعیین هویت پیکر شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و همچنین در ادامه از بخش‌های مختلف مرکز جامع ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بازدید کرد.

در جریان این بازدید، حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) گزارشی از پیشرفت‌ها در روند تعیین هویت شهدای جاویدالاثر، برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای این مرکز ارائه کرد.

مرکز جامع ژنتیک نور در بخش‌های مختلف از جمله آزمایشگاه تعیین هویت پیکر شهدا، خدمات ژنوم و کلینیک ژنتیک چندتخصصی و پزشکی خدمات مختلفی را شامل احراز هویت ژنتیک شهدا و خانواده آنان و همچنین خدمات مشاوره‌ای، بالینی و آزمایشگاهی در بخش‌های زنان و زایمان، اطفال و داخلی ارائه می‌کند.