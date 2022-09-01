به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در تهران با اشاره به ارتباطاتی که با فدراسیون قطر دارد، گفت: با سعود المهندی خیلی رفیق هستم. با شیخ احمد هم در هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا هستیم. چند سال پیش بین من و شیخ احمد قراردادی بسته شده و این قرارداد هنوز پابرجاست. بسیاری از تیم‌های ما از این قرارداد استفاده می‌کنند و در قطر اردو می‌زنند.

تاج درباره میزبانی قطر در جام جهانی تاکید کرد: این یک رویداد بزرگ فوتبالی است. قطر این منطقه را فوتبالی کرده است. کل قطر فوتبال شده است. شاید جام ملت‌های آسیا (۲۰۲۳) هم در قطر برگزار بشود.

خبرنگاری از رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت نیمکت تیم ملی ایران و احتمال بازگشت کارلوس کی روش سئوال کرد که تاج به این پرسش پاسخ نداد و جمع خبرنگاران را ترک کرد.