مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف خودروهای انبار اموال تملیکی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل استان یزد از قسمت‌های مختلف انبارهای اموال تملیکی یزد بازدید و دستورات لازم را در خصوص ساماندهی اموال صادر کرد.

ذبیح الله خدائیان در جریان این بازدید با اشاره به اینکه ساماندهی خوبی برای تعیین تکلیف کالاها در این استان انجام شده به دستورات رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف کالاها در انبارهای تملیکی و گمرکات اشاره کرد و گفت: پس از بازدید رییس قوه قضاییه از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات خوبی به منظور تعیین تکلیف کالاها انجام شد.

وی با اشاره به بهبود شرایط نگهداری کالاها در انبارها اظهار کرد: همان طور که در بازدید از انبار تملیکی یزد مشخص شد علاوه بر ساماندهی و قفسه بندی کالاها بیش از ۵۰ درصد از کالاها تعیین تکلیف شده است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود به انباشت میزان قابل توجهی پوشاک در انبار اموال تملیکی یزد اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف این پوشاک گفت: در این راستا مقرر شد که هر چه سریعتر وضعیت این پوشاک ها مشخص شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نگهداری تعداد قابل توجهی خودرو در انبار اموال تملیکی یزد اشاره و تاکید کرد؛ تعدادی از این خودروها قابلیت مصرف داخلی ندارند و مزایده به قصد صادرات برای این‌ خودروها انجام شده که خریداری نداشته اند بر این اساس باید بار دیگر به مزایده گذاشته و ظرف دو ماه آینده تعیین تکلیف شوند.

به گفته وی تعدادی از پرونده ها حکم قطعی شان صادر نشده که باید ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف شوند.

در جریان این بازدید تعداد قابل توجهی خودرو، موتورسیکلت، ‌پوشاک، کفش و ماینر وجود داشت که دکتر خدائیان در خصوص وضعیت این کالاها پرس وجو کرد و در جریان روند پرونده های آنها قرار گرفت.