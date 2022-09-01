۴۰درصد داوطلبان کنکور امسال انتخاب رشته نکردند

به گزارش خبرنگار مهر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم امروز در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های کشور با تاکید بر اینکه در سال تحصیلی جدید تمام مقاطع تحصیلی حضوری است، گفت: هیچ دوره و برنامه‌ای برای مجازی بودن دانشگاه‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از داوطلبان کنکور امسال انتخاب رشته نکرده‌اند، گفت: ما در طرح تحول آموزشی دنبال نظام جامع آموزشی هستیم رئیس جمهور هم بر این نظام تاکید دارند.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان ما انتظار دارند که آموزش خوبی داشته باشند، گفت: دانشجوها باید در شرایطی قرار گیرند که آینده شغلی آنها تضمین شود.

وی با تاکید بر اینکه باید سعی در آرامش بخشی داشته باشیم و تحول ایجاد کنیم، گفت: ارزیابی دانشگاه‌ها براساس طرح تحول صورت می‌پذیرد و دانشگاه‌ها باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

عموعابدینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: استاد محوری، نظام جامع آموزش، برنامه محوری به جای گروه محوری، توجه به رشته‌های بین رشته‌ای، مأموریت گرایی، کارشناسی ارشد و دکترای پیوسته برای نخبگان و بورس صنعت آور از اقدامات اصلی است.

عموعابدینی با بیان اینکه یکپارچه سازی آموزش در برنامه تحول در دست بررسی است، گفت: دروس باید حرفه‌ای و نظری شوند و برنامه جدیدی در این زمینه در حال بررسی است.