آسفالت و بهسازی ۱۲ کیلومتر از محور ترانزیتی قم به راهجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خلیلی‌نیا پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت بیش از ۱۲ کیلومتر از بزرگراه قم – سلفچگان – راهجرد با هدف ارتقای وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای و صیانت از محورهای مواصلاتی استان به اجرا درآمده و این بخش از پروژه پس از تکمیل عملیات اجرایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی افزود: محور قم – سلفچگان – راهجرد به دلیل قرار گرفتن در مسیر یکی از کریدورهای مهم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از جایگاه ویژه‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر برخوردار است و حجم قابل توجهی از تردد وسایل نقلیه، به‌ویژه خودروهای سنگین و ناوگان حمل‌ونقل ترانزیتی، در این مسیر انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به ضرورت نگهداری مستمر از راه‌های ارتباطی بیان کرد: وضعیت محورهای مواصلاتی استان به‌صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس نتایج کارشناسی، نواقص و بخش‌های آسیب‌دیده شناسایی شده و برای رفع مشکلات موجود، طرح‌های عمرانی متناسب با شرایط هر محور در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت محور قم – سلفچگان – راهجرد در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین تردد ترکیبی و عمدتاً سنگین در این مسیر، بررسی‌های فنی برای شناسایی نقاط نیازمند ترمیم انجام شد و در نهایت عملیات بهسازی با استفاده از روکش آسفالت در بخش‌های آسیب‌دیده به اجرا درآمد.

خلیلی‌نیا با تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و تعیین میزان و محدوده خرابی‌های سطح راه، عملیات اجرایی پروژه با محوریت ترمیم و بهسازی رویه آسفالت آغاز شد و در قالب این طرح، بیش از ۱۲ کیلومتر از بزرگراه قم – سلفچگان – راهجرد تحت پوشش عملیات روکش آسفالت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای این عملیات با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و بخش اجراشده پروژه پس از تکمیل مراحل بهسازی، در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به منابع مالی این پروژه خاطرنشان کرد: تمام اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح بهسازی این محور از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای استان اظهار کرد: طرح‌های عمرانی حوزه راهداری بر اساس شرایط فنی و میزان نیاز محورهای مختلف استان برنامه‌ریزی شده‌اند و اجرای این پروژه‌ها در چند مرحله زمانی دنبال خواهد شد.

خلیلی‌نیا افزود: بخشی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده پس از پایان فصل بارندگی و فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت‌های عمرانی اجرا می‌شود و بخش دیگری نیز در برنامه کاری سال آینده قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های راهداری بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل بارش‌ها، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی راه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها متناسب با شرایط جوی و وضعیت محورهای ارتباطی انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در پایان از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست هنگام عبور از محدوده اجرای پروژه‌های عمرانی، ضمن توجه به علائم و هشدارهای ایمنی و رعایت مقررات ترافیکی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران طرح‌ها داشته باشند تا عملیات عمرانی با ایمنی بیشتری دنبال شود.