به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز (پنجشنبه) در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت را علم و دانایی دانست و گفت: هر کشوری که به مدارج بالاتری از دانش در عرصه‌های مختلف دست یافته قدرتمندتر است و می‌تواند نقش‌آفرینی جدی‌تری در معادلات جهانی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه علم نافع و اهمیت این مسئله در پیشرفت و تعالی کشور، اظهار داشت: ما در جمهوری اسلامی دانشگاهی می‌خواهیم که ثمره و نتیجه آن ساخته شدن انسان عالم، دانشمند و موحد باشد که بتواند هم خودش و هم جامعه را نجات دهد؛ رسالت دانشگاه‌های ما تربیت انسان‌های موحدِ نجات‌یافتهِ‌ی نجات‌بخش است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تفکر استکباری تا دیروز به دنبال غارت زمین و منابع ملت‌های دیگر بود و امروز به دنبال دست‌اندازی به استعدادهای انسانی و نخبگان ملت‌ها است، تصریح کرد: اولین مسئولیت دانشگاه‌های ما تلاش برای ارتقای فضای علمی و میدان دادن به نوآوری، خلاقیت و تولید دانش است چرا که تداوم پیشرفت و رشد علمی مهمترین نیاز نخبگان است و تمهید آن در داخل می‌تواند انگیزه ماندن در کشور برای آنان را افزایش دهد.

رئیسی تولید علم را مسئولیت دیگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: از پدیدآورندگان و تولیدکنندگان سطوح جدید دانش در عمل و نه صرفاً در عرصه سخن قدردانی کنید. مؤثرترین روش قدردانی از دانشمندان و پدید آوردندگان علوم و دانش‌های جدید ایجاد بستر عملی شدن یافته‌های آنان است.

تلاش علمی برای افزایش بهره‌وری وظیفه مهم نهاد علم است

وی خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: در زمینه رفع دغدغه‌های معیشتی و روزمره اساتید و دانشمندان نهایت تلاش خود را به کار بگیرد. مقدمه توجه به رشد و پیشرفت علمی، توجه به عالم و رفع دغدغه‌های او است. بارها تاکید کرده‌ام که دولت مردمی هزینه‌های صرف شده در مسیر پیشرفت علمی را نه هزینه که پرثمرترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور می‌داند.

رئیس‌جمهور گام بعدی پس از ارتقا و تولید علم را ضمیمه کردن علم و دانایی به توانایی عنوان کرد و افزود: پارک‌های علم و فناوری و بنگاه‌های دانش‌بنیان بهترین بستر برای کنار هم قرار گرفتن دانش و کار هستند.

رئیسی در ادامه تلاش علمی و تحقیقاتی برای افزایش بهره‌وری در کشور را دیگر وظیفه مهم نهاد علم در کشور دانست و اظهار داشت: افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری دو الزام اساسی رشد کشور هستند.

وی تاکید کرد: دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور اقداماتی را سامان داده که در حال اجرا هستند و اینجا از دانشگاه به عنوان اتاق فکر دولت می‌خواهم که تمام توان پژوهشی و تحقیقاتی خود را برای ارتقای بهره‌وری در کشور به کار گیرد و در این عرصه به دولت کمک کند.

برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و بازار زمینه شکوفایی تولید علم را فراهم می‌کند

رئیس‌جمهور اضافه کرد: رؤسای دانشگاه‌ها و در رأس آنها وزیر علوم تمام توان خود را به کار بگیرند تا بتوانیم فضای تربیت نیروی انسانی کارآمد را ارتقا بخشیم. همچنین تلاش کنید در دانشگاه‌ها نظام مسائل کشور را تعریف کرده و برای مسائل مختلف از حوزه آب، برق و کشاورزی تا صنعت و معدن راهکار ارائه دهید.

رئیسی ایجاد ارتباط نظام‌مند میان دانشگاه و عرصه‌های مختلف از جمله صنعت و بازار را از اولویت‌های کشور خواند و تصریح کرد: تلاش کنید ارتباط دانشگاه را با عرصه‌های مختلف برقرار کنید تا مسائل اصلی کشور به مدد علم و دانش نشأت گرفته از دانشگاه‌ها حل و فصل شوند. برقراری این ارتباط زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و تولید علم فراهم می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های بزرگ کشور در حوزه صنایع نظامی و هسته‌ای، افزود: در سال‌های اخیر بیشترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر صنایع نظامی و هسته‌ای کشور ما تحمیل شده، اما بیشترین پیشرفت علمی کشور نیز در این دو عرصه است.

این موضوع نشان می‌دهد که وقتی اراده وجود داشته باشد و ارتباط صحیحی بین بخش‌های مختلف صنعت و بازار با بخش علمی مرتبط برقرار شود، پیشرفت قابل دسترس است.

ارتقای فضای علمی دانشگاه‌ها نیازمند افراد تحول‌گرا است

رئیس‌جمهور در ادامه مهارت‌افزایی را مأموریت دیگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی ذکر کرد و افزود: مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها می‌تواند دانشگاه‌ها را در زمینه تولید ثروت بیش از پیش فعال و توانمند کند.

رئیسی افزود: دولت حمایت مالی از دانشگاه‌ها را وظیفه خود می‌داند، اما خود دانشگاه‌ها این قابلیت را دارند تا با مهارت‌آموزی به دانشجویان و بهره‌گیری از این مهارت‌ها در ارتباط با بخش‌های مختلف صنعت و بازار به تولید ثروت و کسب درآمد در مسیر رشد علمی خود بپردازند.

رئیس‌جمهور توجه به اخلاق و معنویت را در کنار علم و مهارت‌آموزی در دانشگاه‌ها بسیار مهم دانست و اظهار داشت: ارتقای فضای علمی دانشگاه‌ها به عنوان اتاق فکری که باید حرکت دولت را فناورانه و دانش‌بنیان کند، نیازمند افرادی است که تحول‌گرا و تحول‌خواه باشند. دانشگاه‌ها نیز مانند سایر عرصه‌های اجتماع برای تداوم حرکت رو به جلو نیاز به فکر تحولی و افراد اهل تحول هستند.

از اینکه از ظرفیت‌های داخلی به شکل شایسته استفاده نشده افسوس می‌خورم

رئیسی پیش از سخنرانی در این اجلاس در نشست دیگری با اساتید و فن‌آوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در حاشیه این اجلاس برگزار شد، با بیان اینکه خدمت شایسته و مؤثر به مردم و پیشرفت کشور در گروی پیشرفت علمی و توجه به دانشگاه‌های کشور است، گفت: مهمترین کار ویژه دانشگاه‌ها ضمیمه کردن علم و دانایی به توانایی در عرصه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه ضمیمه موفق دانایی به توانایی به پیشرفت واقعی، پایدار و متوازن کشور می‌انجامد، افزود: بنده به عنوان رئیس دولت موکدا به همه مسئولان دانشگاهی و علمی دولت تاکید کرده‌ام که دانشگاه‌ها باید اتاق فکر دولت باشند چرا که ارتقای بهره‌وری در کشور و بهبود روندها و فرایندها در گرو انجام کارها بر مبنای علم است.

رئیس‌جمهور در ادامه به بازدید کوتاه خود از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و اظهار داشت: با توضیحاتی که دست‌اندرکاران این نمایشگاه در جریان این بازدید ارائه کردند؛ بنده بسیار افسوس خوردم که چرا از این تلاش‌ها حمایت کافی به عمل نیامده تا تبدیل به محصول شوند. حیف است که چنین توانمندی‌هایی در کشور وجود داشته باشد اما به شایستگی مورد استفاده قرار نگیرد.

رئیسی تاکید کرد: دولت وظیفه دارد علاوه بر توجه و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی، از تلاش‌گران این عرصه نیز حمایت کند و دولت مردمی نسبت به ظرفیت‌ها و استعدادهای داخلی باور عمیق داشته و تمام توان خود را برای حمایت از تبدیل این توانمندی‌ها به محصول به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دولت مردمی، از کنار مشکلات عبور نمی‌کند، بلکه برای حل مشکل، به میدان آمده است، گفت: بنای ما حل مسائل است، نه دور زدن آنها؛ شما در دانشگاه‌ها توجه و تمرکز خود را بر روی کارهای علمی بگذارید و دولت نیز با تمام توان و قوت خود از فعالیت‌های شما حمایت خواهد کرد و اولویت اصلی و اول کشور را بر بهره‌گیری از توانمندی‌ها و استعدادهای داخلی قرار خواهد داد.

در این جلسه رئیس و تعدادی از اساتید دانشگاه امیرکبیر نیز در سخنانی به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

تاکید بر لزوم پیگیری ساخت هواپیمای مسافربری با استفاده از توان داخلی

رئیس جمهور در بدو ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محل برگزاری اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای دانشگاه امیرکبیر بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، با توضیحات مدیران دانشگاه و دست‌اندرکاران این نمایشگاه از آخرین اخبار و جزئیات فعالیت‌ها و دستاوردهای طرح‌های در دست مطالعه این مجموعه در عرصه هوافضا، از جمله طراحی هواپیمای مسافربری ۷۲ نفره که به سرپرستی دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر و با همکاری مراکز علمی و دانش‌بنیان در حال انجام است، مطلع شد.

رئیسی در این بازدید بر لزوم پیگیری مجدانه و بی‌وقفه ساخت هواپیمای مسافربری با استفاده از ظرفیت‌ها، استعدادها و توان داخلی و فناوری‌های نوین تاکید کرد و گفت: اقدامات ناقص گذشته نباید موجب دلسردی و ایجاد وقفه در این صنعت پیشرفته و هدررفت توانایی‌های علمی و فنی موجود در کشور در بخش ساخت هواپیما شود.

دولت به طور جدی از طرح، پشتکار، خلاقیت، اراده و اجرای طرح‌های صنعت هوانوردی از سوی شما حمایت خواهد کرد.