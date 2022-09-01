سقف و کف افزایش شهریه دانشگاهها در سال تحصیلی آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل درباره افزایش شهریه دانشجویان شبانه گفت: این افزایش فرمول خاصی دارد که هیأت امنای هر دانشگاه با توجه به هزینه‌های تمام شده و نرخ خدمات محلی تعیین می‌کند که زیاد نیست و هر دانشگاه در هیأت امنای خودش تصمیم گیری می‌کند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.

وی درباره افزایش حقوق اساتید دانشگاه اظهار داشت: این افزایش نیاز به قانون مجلس دارد این مساله دست ما نیست البته پیگیری می‌کنیم و سعی داریم با وزارتخانه و سازمان‌های متولی به وضعیت معیشت اعضای هیأت علمی توجه داشته باشیم.

زلفی گل در پاسخ به خبرنگار مهر عمده ترین چالش برای بازگشایی دانشگاه‌ها را بحث خوابگاه‌های خودگردان عنوان کرد و افزود: موظف هستیم به فکر خوابگاه دانشجویان باشیم و برنامه ریزی کردیم بتوانیم خوابگاه مورد نیاز دانشجویان را تأمین کنیم.

وی در ادامه گفت: اجلاس رؤسای دانشگاه برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم را با رؤسای دانشگاه‌ها انجام دهیم تا سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز کنیم.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این اجلاس خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بر افزایش بهره وری در نظام آموزش عالی و اعتماد به دانشگاه‌ها برای ارتباط با صنعت تأکید کرد و هرگونه سرمایه گذاری برای تولید فناوری را بهترین نوع هزینه کرد دانست.

وزیر علوم درباره عملکرد وزارت علوم درباره اجرای نقشه جامع علمی کشور تأکید کرد: ما ابتدا اولویت‌های وزارت علوم را در این حوزه ترسیم کردیم، مرجعیت ایران در حوزه دیپلماسی علم و فناوری، آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند، تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش در این حوزه از اولویت‌های ماست و در این حوزه برنامه‌های خود را اعلام کردیم اما تحقق اهداف در حوزه نقشه علمی کشور یک عزم فرابخشی نیاز دارد به عنوان مثال درصدی که از تولید ناخالص داخلی باید صرف پژوهش می‌شد انجام نشده و زیرساخت‌ها فراهم نشده است.

زلفی گل ادامه داد: با سفرهایی که ریاست جمهوری به استان‌ها داشته و دستوراتی که صادر شده دغدغه‌های ما در این حوزه کم شده است، امیدوارم در سالهای آینده شاهد افزایش سرانه خدماتی، رفاهی، آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان باشیم.

وزیر علوم اظهار داشت: ریاست جمهور در افتتاحیه این اجلاس تاکید کردند که براساس زمان بندی دانشگاه‌ها زمین‌هایی را به پارک‌های علم و فناوری اختصاص می‌دهند، اگر امروز این زمین‌ها را به موارد دیگری اختصاص دهیم در آینده مجبور می‌شویم برنامه توسعه دانشگاه را در جای دیگری انجام دهیم که هزینه بیشتری به ما تحمیل می‌شود، رئیس جمهور تاکید کرد که وزارت مسکن و شهرسازی برای خوابگاه‌های متاهلی و ساخت مساکن برای اساتید جوان همکاری کنند.