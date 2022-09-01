کمبود تخت بیمارستانی رفع می شود/مهاجرت پزشکان از هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی عصر پنجشنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه سلامت در هرمزگان بیان داشت: هماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان و سایر دستگاه های اجرایی وجود داشت، مظهر هماهنگی و تعامل صحیح بود که در این میان نقش بزرگی بر گردن رسانه ها بود و به خوبی آن را پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۵ درصد کسانی که به ابتلا به کووید ۱۹ به بخش مراقبت های ویژه رفتند از نوبت دوم واکسن کرونا دیگر برای دز یادآور مراجعه نکردند.

فرشیدی با اشاره به اینکه از هفته آینده شهر قرمز کرونایی نخواهیم داشت، تصریح کرد: همچنان بیماری های دیگری وجود خواهد داشت که با کمترین غفلت می تواند همه گیر شود.

وی با بیان اینکه انواع پشه در هرمزگان وجود دارد، عنوان کرد: باید حواسمان باشد که رفت و آمد با کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که در صدر ابتلا به مالاریا وجود دارند با حساسیت انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه درست است که نیاز به تخت بیمارستانی احساس می شود اما نباید از گسترش خانه بهداشت غافل شویم، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۱ در تمامی روستاهای هرمزگان پزشک خارجی مستقر بود اما اکنون تمامی مناطق هرمزگان تحت پوشش پزشک ایرانی هستند.

وی با بیان اینکه ایجاد خانه های بهداشت در کشور سبب شد از گسترش بیماری های عفونی ممانعت کنیم، اظهار کرد: از مرحله تاریخی عبور کردیم و واکسیناسیونی همچون سل، سرخک و فلج اطفال صورت گرفت.

فرشیدی با اشاره به اینکه برای پیشگیری و کنترل مالاریا هنوز در حال رصد در جامعه هستیم، عنوان کرد: هنوز خطر انتقال تب کریمه کنگو و تب دنگی رفع نشده و باید به خوبی تحت رصد باشد.

وی ادامه داد: در موضوع بیماری پشه آئدس با توجه به پیدایش نمونه های پشه آئدس، هنوز در حال بحران هستیم و نیاز به کنترل و پیشگیری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه تاکنون خوشبختانه بیماری در این زمینه شناسایی نشده است، اضافه کرد: در دو هفته گذشته ۱۸۳ میلیارد تومان یارانه دارو در استان هرمزگان پرداخت شد.

وی با بیان اینکه استانداردهای بهداشتی برای ورود کالاهای اساسی به کشور داریم، اظهار کرد: در سال گذشته با افزایش نیرو و امکانات بررسی استانداردهای کالاهای اساسی برای تسهیل در ورود نیز از یک هفته به سه روز رساندیم که کار بزرگی بود.

فرشیدی با اشاره به اینکه دستگاه های جدید و پیشرفته بزودی وارد می شود تا زمان پاسخ آزمایشات سریعتر انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در این موضوع بتوانیم موفق همچون گذشته ظاهر شویم.

وی با بیان اینکه فضای آموزشی در دانشکده میناب کم بود وگرنه رشته های بهتری اضافه می شد، اضافه کرد: بیمارستان دوم میناب سال آینده کامل می شود و دانشکده پزشکی میناب تا پایان سالجاری یا آینده مجوزش خواهیم گرفت.

فرشیدی با اشاره به اینکه سال گذشته دستگاه MRI خریداری شده و قرار است مهرماه به هرمزگان وارد شود و در بیمارستان شهید محمدی فعال شود، ادامه داد: مجوز دستگاه MRI برای شهرستان های پارسیان، بستک و قشم گرفته شده و روند تامین آن نیز در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه یک مورد فوتی در زمان شیوع کرونا را بالا و پایین نکردیم و با مردم روراست بودم و جز حقیقت موردی را بیان نکردم، افزود: دولت برای مدیریت کمبود سرم نیز تصمیم به واردات سرم شد و توزیع مناسب صورت گرفت.

وی ادامه داد: سال ۹۹ به دنبال تولید سرم در هرمزگان بودیم و حتی قول های مناسب برای حمایت و ایجاد شرایط لازم را دادیم اما تاکنون سرمایه گذاری پیدا نشده است و همچنان با کمبود سرم در کشور مواجه ایم.

فرشیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر با بحران سرم مواجه نیستیم و مراکز دولتی همگی سرم به تعدا مورد نیاز را دارا هستند، خاطرنشان کرد: باید پزشکان بجا سرم تجویز کنند و در موارد غیر ضرور از تجویز سرم خودداری کنند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان ۱۰ میلیون دلار سرم از کشور ترکیه خریداری شده است، خاطرنشان کرد: در هفته گذشته دو کانتینر سرم نیز دریافت کردیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه مراکز روستایی جامع سلامت همگی داروخانه دارند و ۳۵۰ قلم داروی ضروری در آن موجود است، تصریح کرد: بسیاری از مراکز شبانه روزی که باید ۴ پزشک داشته باشند با ۲ پزشک اداره می شوند و اکنون با کمبود شدید پزشک عمومی مواجه ایم.

وی با بیان اینکه کمبود پزشک از دارو بیشتر در هرمزگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: تمامی مطب ها، کلینیک ها و پزشکان باید از کارتخوان استفاده کنند و هفته آینده جلسه توجیهی آن گرفته خواهد شد و برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به هیچ وجه عدم رعایت این موضوع قابل قبول نیست.

فرشیدی با بیان اینکه زمانی که مدیریت دانشگاه علوم پزشکی را پذیرفتم چند رشته دانشگاهی نداشتیم که تلاشم را برای ایجاد آن انجام دادم، عنوان کرد: برخی رشته های دانشگاهی امسال جراحی قلب، جراحه ریه متقاضی نداشتیم و یرای دوره دستیاری، طب اورژانس، اطفال و بیهوشی با کمبود متقاضی مواجه ایم.

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور به هرمزگان ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای دانشگاه علوم پزشکی نیز آورده داشت، تصریح کرد: اکنون همگی به اتفاق نظر رسیده اند که کمبود تخت بیمارستانی در هرمزگان در بالاترین نرخ کشور وجود دارد.

فرشیدی با بیان اینکه فاز نخست بیمارستان ۵۳۱ تختوابی بندرعباس تا دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد، اضافه کرد: هفته دولت سال آینده کل بیمارستان تکمیل می شود و اکنون پیشرفت ۷۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: روند ساخت بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس تسریع یافته و قرار است ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن تخصیص یابد و امیدواریم تا سال آینده این بیمارستان با تمامی تجهیزات در اختیار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار گیرد.

فرشیدی تصریح کرد: بیمارستان مادر کودک پالایشگاه نفت تا پایان دهه مبارک فجر با ۹۶ تختخواب نیز به بهره برداری می رسد که جا دارد از تلاش های احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس تقدیر کنم.

فرشیدی با بیان اینکه بیمارستان نداجا در بندرعباس نیز ساختمانش کامل و فقط بحث تکمیل تجهیزاتش مانده است، اظهار کرد: بیمارستان نیروی دریایی سپاه نیز در بندرعباس در حال تکمیل روند ساختمانش است و بیمارستان دوم میناب هم سال آینده امیدواریم به بهره برداری برسد تا به متوسط های درمانی کشور برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به اینکه مجوز تامین ۱۶ آمبولانس گرفته شده است، تصریح کرد: اکنون نیاز به جذب نیرو در بخش فوریت های پزشکی هستیم.

وی با بیان اینکه بازدید از داروخانه ها را افزایش داده ایم و در این راستا سه داروخانه از لیست شبانه روزی خارج کردیم، اظهار کرد: مهاجرت پزشکان یکی از دردسرهای ماست که درخواست های بسیاری برای این موضوع وجود دارد و مهاجرت هر پزشک یعنی بسیاری از منابع و سرمایه گذاری های ما نیز هدر می رود اما با زور کسی را نمی توان نگه داشت یا فرستاد جاسک یا بشاگرد مستقر شوند.

فرشیدی ادامه داد: با تسهیل شرایط و ارائه امکانات لازم باید جاذبه بیشتری برای پزشکان ایجاد کنیم تا مانع از مهاجرت آن ها شویم.