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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

حضور وزیر ورزش در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی

حضور وزیر ورزش در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی

حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان طی سفر به عربستان در اجلاس وزرای کشورهای اسلامی حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اجلاس وزرای ورزش و جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار «توسعه جوانان و ورزش برای ساختن امتی متحد» در شهر «جده» عربستان آغاز شد.

در این اجلاس سه روزه که وزرای کشورهای اسلامی از جمله سید حمید سجادی در آن حضور دارند، «بررسی وضعیت جوانان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی»، «اهتمام به توسعه ورزش و امور جوانان از سوی این سازمان و نهادهای ذی‌ربط»، «تلاش برای ارتقای توانمندی‌های جوانان و پیشبرد نقش آنها در توسعه با هدف فراهم آوردن شرایط ثبات، پیشرفت و شکوفایی» و «مبارزه با افکار افراطی و خشونت‌آمیز مورد حمایت سازمان‌های تروریستی» از مهم‌ترین مسائلی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین، در این اجلاس تعهد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به اجرای راهبردهای این سازمان در حوزه جوانان و توسعه ورزش با هدف تقویت طرح اقدام مشترک اسلامی در زمینه امور جوانان و ورزش بررسی خواهد شد.

کد مطلب 5582128

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