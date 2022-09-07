پرسپولیس را حالا می توان مدعی بزرگ قهرمانی دانست

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سومین پیروزی متوالی پرسپولیس با نتیجه سه بر یک مقابل هوادار تهران گفت: فکر می‌کنم این برد تیمی برای پرسپولیس جای جشن دارد. همه چیز طبق برنامه بود و کاملاً تاکتیک در سیستم بازی این تیم دیده می‌شد. بازیکنان پرسپولیس انگیزه بردن را تا لحظه آخر داشتند. البته باز هم وقتی این تیم گل دوم را زد کمی ترس از گل خوردن داشت و ناخواسته عقب نشینی کرده بود اما در مجموع توانست پیروزی دل‌چسبی کسب کند.

سرمربی پیشین پرسپولیس درباره تأثیر سه پیروزی و دو تساوی در آینده این تیم برای قهرمانی در فصل جاری افزود: سیستم فنی یک تیم از همه چیز مهم‌تر است. پرسپولیس از مرحله اسم بازیکن عبور کرده است و حالا روی توانایی‌های آنها در قالب تیمی سرمایه گذاری فنی کرده است. طبیعی است نقاط ضعفی هم همچنان وجود دارد اما به نظرم با گذشته زمان و برگزاری چند بازی دیگر به پختگی خواهند رسید.

وی در خصوص ادامه گلزنی‌های یورگن لوکادیا تصریح کرد: وقتی یک مهاجم گل می‌زند فشارها را از روی خودش بر می‌دارد. لوکادیا هنوز خیلی باید تمرین اختصاصی داشته باشد. بدن او برای ۹۰ دقیقه آماده نیست. باید روی بدنسازی‌اش کار کند تا بتواند بدون آسیب دیدگی در خدمت پرسپولیس باشد.

ابراهیمی درباره اضافه شدن شیخ دیاباته به پرسپولیس نیز تاکید کرد: باید او را در میدان مسابقات دید. دیاباته هم مثل لوکادیا چند ماهی است اصلاً بازی نکرده است و نیاز دارد خودش را خیلی زود آماده کند.

کارشناس فوتبال ایران که پیش از این گفته بود تیم‌های مدعی قهرمانی را باید از هفته پنجم شناسایی کرد، اظهار داشت: پرسپولیس حالا یکی از مدعیان جدی قهرمانی است. این تیم حرف‌های فنی‌اش را داخل زمین می‌زند و حمایت ۴۰ میلیون هوادار را دارد. تیم‌های مدعی قهرمانی در بالای جدول خودنمایی می‌کنند و آنها جدی ترین رقیبان پرسپولیس خواهند بود اما فکر می‌کنم تغییرات زیادی را در ادامه لیگ برتر شاهد خواهیم بود و به هیچ وجه نباید رقابت فشرده در میانه جدول را نادیده گرفت. دیگر هیچ دیداری آسان نیست و تیم‌ها برای قهرمانی مبارزه تنگاتنگی خواهند داشت.