واکنش باشگاه پرسپولیس به قرارداد ۹۰ میلیاردی دیاباته و لوکادیا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی درباره صحنه پنالتی بازی مقابل هوادار گفت: من کارشناس داوری نیستم ولی آن صحنه بیرون از محوطه جریمه بود. بالاخره گل خوردیم و فوتبال همین است. مهم این است که شاکله دفاعی ما خوب است.

معاون باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: داریم تلاش می‌کنیم تا قهرمان بشویم. مدیریت باشگاه در تلاش هستند. امیدواریم شرایط طوری رقم بخورد که اتفاق خوبی رخ بدهد.

محمدی درباره اینکه گفته می‌شود پرسپولیس کهکشانی است، تصریح کرد: به این عناوین اعتقادی ندارم ولی تک تک بچه‌های ما ستاره هستند.

معاون باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعه دلخوری یحیی گل محمدی و رضا درویش از یکدیگر گفت: شما گفتید شایعه. هیچ مشکلی نیست و همه چیز خوب پیش می‌رود. امید داریم این روند ادامه داشته باشد. مهم شادی هواداران است و تلاش می‌کنیم لبخند به لبشان بیاید. پارسال هم می‌توانستیم قهرمان بشویم ولی یکسری اتفاقات رخ داد. امسال تلاشمان را می‌کنیم قهرمان بشویم.

محمدی درباره وضعیت کاسیانو مهاجم برزیلی که پرسپولیس به دنبال جذبش بود و اینکه گفته بود برایش در منطقه زعفرانیه منزل بگیرند، اظهار کرد: کم لطفی یکسری‌ها بود که از داخل به او اطلاعات می‌دادند. این بازیکن اول با مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو پیشنهاد شد. بررسی کردیم و دیدیم عدد و رقم او خیلی کمتر است ولی چون پای یکسری مدیر برنامه ایرانی وسط بود می‌خواستند عدد را پایین و بالا کنند. چند بار توافق کردیم ولی آن بازیکن متعهد نبود. در نهایت گل محمدی بعد از مصدومیت کاسیانو گفت او را نمی‌خواهم. کاسیانو گفته بود زعفرانیه برایم منزل بگیرید و بلیت بیزنس کلاس می‌خواست.

معاون باشگاه پرسپولیس که با برنامه «سلام صبح بخیر» گفتگو می‌کرد درباره نقل و انتقالات تابستانی این باشگاه اظهار کرد: وقتی نقل و انتقالات را شروع کردیم، هدفمان این بود منطقی فعالیت کنیم نه اینکه احساسی بازیکن بگیریم و در یک پست چند بازیکن داشته باشیم مثل بعضی از تیم‌ها. بر اساس لیست سرمربی بازیکن گرفتیم. دنبال جذب مهاجم با کیفیت بودیم که به لطف هیات مدیره و مدیرعامل بازیکنی جذب کردیم -لوکادیا- که بی سابقه بود. او مستقیم از بوندس لیگا به لیگ ایران آمد. با اعلام نیاز سرمربی، شیخ دیاباته را هم جذب کردیم که بی سابقه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان با انتشار پیامی اعلام کرد پرسپولیس برای جذب دیاباته و لوکادیا ۹۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. محمدی در واکنش به این موضوع گفت: امسال شرکت بورسی شده‌ایم و مثل یک آکواریوم شفاف هستیم. چیز پنهانی نداریم. این عدد و رقم‌ها نیست و کمتر است. بازیکن ایرانی داریم که خیلی بیشتر از لوکادیا گرفته است. شنیده‌ام بازیکنی با قراردادی سه ساله، ۷۰ میلیارد تومان گرفته است. بودجه یکسری از تیم‌ها مشخص است و نمی‌توانند هزینه زیادی انجام بدهند. ما چیز پنهانی نداریم و هواداران و سهامداران می‌توانند ببینند چه هزینه‌هایی انجام داده‌ایم.

محمدی ادامه داد: موافق شفاف سازی هستیم و امیدوارم این مسئله مربوط به استقلال و پرسپولیس نباشد و همه تیم‌ها شفاف سازی کنند. چه ایرادی دارد. در همه دنیا این هزینه‌ها اعلام می‌شود.

معاون باشگاه پرسپولیس اجرای طرح سقف قرارداد در فوتبال را بی نتیجه دانست و گفت: سال ۱۳۹۲ که در داماش بودم، قرار بود سقف قرارداد پیاده بشود ولی تیم‌های خصوصی رعایت نمی‌کردند چون بودجه خودشان بود. بعید می دانم کارساز باشد. اگر سقف قرارداد در همه تیم‌ها رعایت می‌شد خوب بود ولی می دانم که نمی‌شود. کاش سقف‌ها را در چیزهای دیگری می‌گذاشتند مثلاً شرایط سنی تا هرکسی در هر بخشی حاضر نشود.

محمدی در واکنش به جذب سعید صادقی و رقابت استقلال و پرسپولیس برای به خدمت گرفتن این بازیکن گفت: مهمترین شاخصه بازیکنانی که جذب کردیم این بود که دلی آمده‌اند. می‌توانم شهادت بدهم خیلی از تیم‌ها بیشتر از این عدد و رقم به این بچه‌ها می‌دادند. فکر می‌کنم این بازیکنان هم از تصمیم خودشان راضی بودند. گفتیم این سقفمان است و همه راضی بودند.

«مسئولان استقلال گفته بودند که قرارداد صادقی دلی نیست.» محمدی در واکنش به این موضوع گفت: مسئولان استقلال باید پاسخگو باشند. عدد و رقم قرارداد صادقی مشخص است. سایت کدال هست و هزینه‌ها آنجا مشخص می‌شود.

وی همچنین درباره اینکه پرویز مظلومی و محمد مومنی اعضای هیات مدیره استقلال گفته بودند صادقی آش دهن سوزی نیست و استقلال از اول دنبال جذب او نبوده است، گفت: بله من هم یکسری چیزها شنیدم اما ما از اول دنبال صادقی بودیم و به لطف خدا جذبش کردیم. وقتی یک بازیکن جزو سه بازیکن برتر لیگ می‌شود را چرا نباید جذبش کنیم؟ خودش هم علاقه مند است.

«چرا شیخ دیاباته برای حضور در پرسپولیس و دادن پاسخ نهایی امروز و فردا می‌کرد؟» محمدی در پاسخ به این سئوال گفت: از امیرعلی حسینی مدیر بین الملل باشگاه تشکر ویژه می‌کنم که خیلی زحمت کشید هم برای لوکادیا هم شیخ دیاباته. تمام تلاششان را کردند و انجام شد. نمی دانم چرا دیاباته امروز و فردا می‌کرد. ما توافق می‌کردیم ولی ایشان زمان می‌خواست. اول گفت خانواده ام باید نظر بدهد. نمی دانم شاید منتظر پیشنهاد بود. مهم این است که الان جزوی از تیم است.

معاون باشگاه پرسپولیس در ادامه تاکید کرد که این باشگاه مذاکره‌ای با کاوه رضایی مهاجم استقلال نداشت. او گفت: با کاوه مذاکره‌ای نداشتیم. مدیر برنامه کاوه رضایی مدیر برنامه یک بازیکن دیگر هم بود و به خاطر حل و فصل مشکل آن بازیکن به باشگاه پرسپولیس می‌آمد.

محمدی در خصوص عملکرد خوب علیرضا بیرانوند هم اظهار کرد: تفاوت علیرضا را می‌شود حس کرد. به نظرم که کار تخصصی ام دروازه بانی بوده، دروازه بان از ۳۰ سالگی به بعد تازه متوجه می‌شود گلری یعنی چه چون هم تجربه دارد هم آمادگی بدنی. این در عملکرد علیرضا محسوس است.

«امسال از عدد و رقم‌هایی که برای بازیکنان پیشنهاد می‌شد، شوکه می‌شدیم.» معاون باشگاه پرسپولیس با بیان این جمله افزود: من چند سال زیاد در جریان نبودم ولی اعدادی که امسال پیشنهاد می‌شد، مثلاً بالای ۲۰ میلیارد برای یک فصل… با این حال ما حتی هزار تومان بالاتر از آنچه که مصوب کردیم پول ندادیم.

معاون پرسپولیس در خصوص وجود آپشن ها در قرارداد بازیکنان گفت: یکسری آپشن ها انگیزشی است مثلاً به ازای یک تعداد بازی مشخص پول بیشتری پرداخت می‌شود. چه ایرادی دارد. در همه جای دنیا هم هست ولی ما آپشن حضور بر سر تمرین نداریم!

محمدی در پایان در خصوص مصادره سه دانگ از سند باشگاه پرسپولیس به خاطر قرارداد ویلموتس و طلب «شستا» از فدراسیون فوتبال گفت: اینها مسائل حقوقی است. یکی از الزامات حرفه‌ای سازی و گرفتن مجوز حرفه‌ای این است که مالکیت را نسبت به باشگاه مشخص کنیم. سه دانگ زمان دادکان پرداخت و مابقی را هم داده بودیم ولی سند در اختیار فدراسیون بود. اینکه در این زمان چه اتفاقی افتاده است را نمی دانم. باید مالکیت را قبل از زمانی که گفته‌اند مشخص کنیم.