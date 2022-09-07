فریدون عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در کشور ما احزاب به شکل ثابت و فعال وجود ندارند، گفت: مردم باید بدانند که فلان حزب یا دسته سیاسی درباره مسائل مختلف کشور از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی قائل به چه رویکردی است.

وی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر معلوم نیست مسئولان ما وابسته به چه حزب و تفکری هستند و اساسنامه و مرام‌نامه چه حزبی را قبول دارند. همین مسئله باعث می‌شود که بعضاً مردم در انتخابات دچار ابهام شوند.

مملکت ما ۳۴ سال دست اصلاح‌طلبان بوده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: مملکت ما ۳۴ سال دست کارگزاران و اصلاح‌طلبان بوده است و سال‌های زیادی بوده که آنان بدنه اداری، کارشناسی و مدیران میانی کشور را تعیین کردند.

عباسی افزود: برخلاف مطالبی که مطرح می‌شود، در دولت احمدی‌نژاد هم از اصلاح‌طلبان استفاده شد و اینگونه نبود که با آغاز دولت احمدی‌نژاد، به کل نیروهای اصلاح‌طلب کنار گذاشته شوند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان در بدنه دولت احمدی‌نژاد هم حضور داشتند، یادآور شد: بنده آن زمان رئیس سازمان انرژی اتمی بودم و کاملاً به یاد دارم که بسیاری از افرادی که قبلاً در کابینه خاتمی بودند یا در دولت اصلاحات مسئولیت‌های دیگری داشتند، در دولت‌های نهم و دهم نیز مسئولیت داشتند.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هیچ وجه درست نیست که گفته شود دولت فعلی، استمراردهنده دولت احمدی‌نژاد است و تاکید می‌کنم دولت رئیسی ادامه‌دهنده دولت احمدی‌نژاد نیست.

تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست

عباسی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم، گفت: تیم اقتصادی دولت هنوز هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و ما نمی‌دانیم این افراد از چه نظریه‌های اقتصادی پیروی می‌کنند. اگر تیم اقتصادی دولت کنار هم بنشینند، مشخص نیست که هر کدام از آنان تابع چه نظریه اقتصادی هستند.

وی تصریح کرد: در یک سال گذشته سختی‌های زیاد وجود داشته و از هم گسیختگی در اقتصاد زیاده بوده است که الان تا حدی اوضاع بهتر شده است. ما نباید انتظار داشته باشیم که در یک سال شاهد دستاورد اقتصادی مهم و خاصی از دولت باشیم.

باید به دولت فرصت دهیم

رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشور تاکید کرد: همین که دولت بتواند تغییر نرخ ارز و یارانه‌ها را مدیریت و قیمت‌ها را واقعی کند، کار مهمی است. ما باید به دولت زمان دهیم، البته این فرصت دادن به دولت نباید باعث له شدن قشر حقوق‌بگیر جامعه شود. نظام حقوق و دستمزد ما باید متناسب با آزادسازی قیمت‌ها تغییر کند.

عباسی با اشاره به عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی، گفت: از آنجایی که دولت در عرصه سیاست خارجی بر مبنای نظریه مقاومت کارها را پیش برده، اوضاع بهتر شده است. خوشبختانه ارتباط با همسایگان به جای ارتباط صرف با وین، ژنو و نیویورک در دستورکار قرار گرفته است و این رویکرد قطعاً جواب می‌دهد.

وی با بیان اینکه ایران یک بازیگر مهم در شکل‌ گیری سازمان ملل در آینده خواهد بود: گفت سازمان مللی که امروز وجود دارد، جنازه سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم است و هیچ خاصیتی ندارد. بنابراین حتماً باید یک سازمان ملل جدید تشکیل شود و آسیا به جای آمریکا و اروپا باید در آن نقش اساسی داشته باشند. جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر خیلی مهم در آسیای جنوب غرب است و کشوری تأثیرگذار و دارای نفوذ است و ما با همراهی چین و روسیه می‌توانیم سازمان ملل جدید را شکل دهیم تا آسیا وزن لازم را در آن داشته باشد.

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