به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته به آمدن فصل پاییز مانده و قرار است دانش آموزان و دانشجویان به استقبال بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بروند و البته سال تحصیلی کاملاً حضوری خواهد بود.

در این بین، با افزایش ترددها و تجمعات، توصیه پزشکان به ویژه متخصصین عفونی، تزریق واکسن آنفلوانزا برای افرادی است که بیماری زمینه‌ای دارند و یا اینکه درگیر حساسیت‌های فصلی هستند. البته علاوه بر این دسته از افراد، مادران باردار، کودکان زیر ۵ سال و سالمندان بالای ۶۵ سال نیز از جمله گروه‌هایی هستند که باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.

پیام طبرسی فوق تخصص بیماری‌های عفونی، در همین زمینه گفت: امسال با توجه به اینکه محدودیت‌ها را نداریم و مراکز آموزشی به صورت حضوری بازگشایی می‌شود و مردم هم ماسک نمی‌زنند، احتمال دارد دوباره درگیر آنفلوانزا شویم.

وی افزود: شیوع بیماری آنفلوانزا از اوایل آبان تا اردیبهشت است که می‌بایست از همین حالا برای تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کرد.

طبرسی گفت: اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا همانند گروه‌هایی است که برای واکسن کرونا از آنها نام می بریم. مثل افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، مادران باردار، کودکان زیر ۵ سال و سالمندان بالای ۶۵ سال، در اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.

وی در مورد زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، افزود: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، از اواخر شهریور تا اوایل مهر است که دو هفته طول می‌کشد آنتی بادی در بدن ایجاد شود.

در همین حال، مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، عنوان داشته که واکسن‌های آنفلوانزا که تولید داخل است، از شنبه گذشته در سطح داروخانه‌های کشور توزیع شده است. اما پیگیری‌ها از چند داروخانه در نقاط مختلف تهران، نشان می‌دهد که هنوز این واکسن به داروخانه‌ها نیامده است.

شهاب الدین جنیدی جعفری عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ویزیتورهای شرکت‌های پخش دارویی، درخواست‌ها را گرفته اند، اما هنوز واکسن توزیع نشده است.

وی افزود: حداقل در جنوب شرق استان تهران، که داروخانه دارم، واکسن آنفلوانزا دریافت نکرده ام.

در همین حال، سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از داروخانه‌های تهران بی اطلاع هستم، اما شنیده شده در برخی شهرها، واکسن آنفلوانزا که تولید داخل است، به داروخانه‌ها داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که واکسن‌های توزیعی از نوع تولید داخل هستند یا خارجی، افزود: فعلاً نوع ایرانی واکسن در برخی داروخانه‌ها توزیع شده، اما واکسن آنفلوانزا وارداتی از کشور فرانسه است که در کنار واکسن تولید داخل، عرضه می‌شود. البته واکسن هلندی آنفلوانزا نیز تا سال گذشته وارد می‌شد که به نظر می‌رسد امسال این واکسن را نخواهیم داشت.

فاطمی در ارتباط با قیمت واکسن‌های آنفلوانزا، گفت: قیمت گذاری واکسن‌ها بر عهده سازمان غذا و دارو است و داروخانه‌ها هیچ دخل و تصرفی در قیمت گذاری ندارند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: قیمت واکسن ایرانی ۲۱۳ هزار تومان تعیین شده و قیمت فروش واکسن فرانسوی، ۲۱۱ هزار تومان است.

تفاوت نرخ ۲ هزار تومانی واکسن تولید داخل و فرانسوی، شاید چندان تأثیرگذار نباشد، اما می‌تواند مردم را به سمت خرید واکسن خارجی سوق دهد.