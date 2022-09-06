خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره استفاده رژیم صهیونیستی از پیام رسان واتساپ در زمینه جاسوسی از جوامع هدف این رژیم منتشر شده است.

کار در سال‌های اخیر تا جایی پیش رفت که مسئولان واتساپ حتی در راستای نفی روابط خود با رژیم صهیونیستی اقدام به شکایت از تل آویو کردند، شکایتی که البته نتیجه مشخصی از آن بدست نیامد تا این مساله همچنان مبهم باقی بماند.

کارشناسان فضای مجازی معتقدند رژیم صهیونیستی از نرم افزار واتس آپ بر روی گوشی‌های هوشمند برای جاسوسی استفاده می‌کند.

ردیابی مبارزان فلسطینی

منابع صهیونیستی در گزارش‌هایی به این مساله اذعان کرده اند که این رژیم از نرم افزار واتس اپ و صفحات شخصی پایگاه اجتماعی فیس بوک برای جاسوسی و شنود مکالمات فلسطینی‌ها استفاده می‌کند.

براین اساس، ارتش رژیم صهیونیستی یگانی را برای جاسوسی و شنود از واتس اپ و فیس بوک تشکیل داده و هویت کاربران فلسطینی و محل حضور آنان را با استفاده از این دو نرم افزار شناسایی می‌کند.

استفاده از کلماتی مانند تحریم، بیت المقدس یا تظاهرات باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی که با ارتش رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند، کاربر را زیر نظر بگیرند.

نظارت بر اقدامات فعالان حقوق بشر و اصحاب رسانه

فایننشال تایمز در گزارشی در این باره در گزارشی نوشت که یک شرکت وابسته به رژیم صهیونیستی متهم به استفاده از ابزار جاسوسی برای نظارت بر فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران است.

این بدافزار صهیونیست‌ها می‌تواند از حفره امنیتی واتس اپ برای نفوذ به تلفن همراه کاربران دارای این نرم افزار پیام رسانی استفاده کنند.

این گزارش فاش کرد که جاسوس افزار شرکت اسرائیلی NSO قادر به سرقت اطلاعات تلفن‌های هوشمند، کنترل دوربین‌های آن و تبدیل کردن تلفن‌های همراه به یک دستگاه جاسوسی است.

پژوهشگران امنیتی گفته اند که این جاسوس افزار برای رخنه به تلفن همراه یک وکیل انگلیسی در لندن بوده است. شرکت جاسوسی صهیونیستی NSO متهم به هک گوشی همراه یک مخالف رژیم آل سعود در کانادا، یک شهروند قطری و گروهی از روزنامه نگاران و فعالان مکزیکی بوده که این وکیل انگلیسی مسئول رسیدگی به پرونده NSO بوده است. محققان همچنین افزودند که احتمالاً اهداف دیگری نیز مورد حمله سایبری صهیونیست‌ها قرار گرفته است .

جاسوسی آسان حتی با یک تماس از دست رفته!

بنابراین گزارش، هکرها به سادگی با برقراری یک تماس تلفنی از طریق واتس اپ حتی در صورت عدم پاسخگویی کاربر، می‌توانند کدهای جاسوسی را وارد کنند و اطلاعات را از گوشی‌های هوشمند مورد نظر سرقت کنند. همانطور که مهندسین فنی واتس اپ این آسیب پذیری را مورد آزمایش قرار دادند، به این نتیجه رسیدند که این راهکار مشابه ابزارهای شرکت جاسوسی NSO است.

جاسوس افزار این گروه صهیونیستی بارها روزنامه نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و مخالفان را مورد حمله قرار داده است. همچنین از این جاسوس افزار در روند قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف عربستانی نیز مورد استفاده قرار گرفته که از جمله آن می‌توان به حمله سایبری به دوست نزدیک خاشقجی اشاره کرد.

مقامات واتس اپ از ۱.۵ میلیارد کاربر خود در سراسر جهان خواسته اند تا برای احتیاط این نرم افزار پیام رسانی را به روزرسانی کنند.

جامعه هدف گسترده برای جاسوسی به شیوه نوین

کارشناسان امور رسانه و شبکه‌های اجتماعی نوین معتقدند که رژیم صهیونیستی روزانه مکالمه ۲۰ میلیون نفر را در واتساپ شنود می‌کند.

براین اساس، با توجه به گستردگی کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه پیام رسان های مبتنی بر اینترنت، صهیونیست‌ها فضای مجازی را بهترین مکان برای انجام جاسوسی به شیوه‌های نوین ارزیابی کرده اند.

کارشناسان معتقدند تحولات حوزه رسانه و شبکه‌های مجازی مشابه طوفانی بسیار قوی و سریع در حال ایجاد دگرگونی در عرصه‌های مختلف است، به‌گونه‌ای که بر اساس مطالعات صورت گرفته بزرگ‌ترین کوچ بشر در چند دهه اخیر به تلگرام رخ داده است. پیام رسان واتساپ نیز در سالهای اخیر با توجه افزودن امکانات جدید نظیر تماس صوتی و تصویری توانسته جایگاه خود را بیش از پیش میان کاربران تثبیت نماید.

دو میلیارد کاربر در جهان

براساس تعریف بین المللی، واتس‌اَپ (به انگلیسی: WhatsApp) که در ایران به اشتباه به آن واتس آپ می‌گویند یک برنامه پیام‌رسانی فوری برای تلفن‌های هوشمند است. این برنامه توسط شرکت سهامی واتساپ ساخته شده و مؤسس شرکت و سازنده این برنامه یان کوم است و در نهایت توسط متا پلتفرمز (شرکت فیسبوک سابق) خریداری گردید.

واتساپ در سال ۲۰۱۳ در سراسر جهان ۳۰۰ میلیون کاربر داشته که دستکم ماهی یکبار آنلاین بوده‌اند. در ۱ بهمن ۱۳۹۲ اعلام شد این برنامه ماهانه ۴۳۰ میلیون کاربر دارد که دستکم یک بار در ماه از آن استفاده می‌کنند و روزانه بیش از ۵۴ میلیارد پیامک جابه‌جا می‌کند که با توجه به این آمار رکورد فرستادن پیامک در روز در جهان شکسته شد.

در اوایل فوریه ۲۰۱۶ واتساپ اعلام کرد که شمار کاربرانش از مرز یک میلیارد نفر گذشت. شرکت فیس‌بوک در جدیدترین گزارش خود شمار کاربران واتس‌اپ را دو میلیارد نفر اعلام نمود براساس این آمار ۵۰ درصد از افرادی که اینترنت دارند از واتساپ استفاده می‌کنند.

مؤسس واتساپ کیست؟

«یان کوم» از یهودیان اوکراینی زاده ۲۴ فوریه ۱۹۷۶ است. مهندس کامپیوتر و کارآفرین اینترنتی آمریکایی است. وی مدیر عامل اجرایی و یکی از مؤسسین واتساپ درکنار برایان اکتون است. او در سال ۲۰۱۴ با رتبه ۶۲ و با ثروت تخمینی بیش از هفت و نیم میلیارد دلار وارد فهرست ۴۰۰ فرد ثروتمند فوربز شد. او عالی‌رتبه‌ترین تازه‌وارد فهرست در آن سال بود.

چرا باید به واتساپ شک کرد؟

جدای از ادعاهای مسئولان واتساپ درباره عدم جاسوسی این نرم افزار و ارتباط آن با رژیم صهیونیستی، بررسی چند نمونه موردی می‌تواند واقعیت قضیه را بیشتر روشن سازد. یهودی بودن مؤسس واتساپ را اگر کنار بگذاریم، در ۱۹ فوریه ۲۰۱۴ شرکت فیس‌بوک (در حال حاضر متا پلتفرمز) اعلام کرد که واتساپ را به قیمت ۱۹ میلیارد دلار خریداری کرده‌است که از این مبلغ ۴ میلیارد دلار به صورت نقدی و ۱۵ میلیارد دلار به شکل سهام فیس‌بوک به مالکان آن پرداخت شده‌است. در همان سال مؤسس واتساپ نیز به لطف تصاحب این شرکت توسط فیسبوک، به جمع میلیاردرها پیوست. اما فیسبوک یک شبکه اجتماعی است که از دیرباز خصومت آن با فلسطینی‌ها و حمایت از رژیم صهیونیستی واضح و روشن است. این شبکه اجتماعی در سال‌های اخیر بسیاری از صفحات فلسطینی‌ها و حامیان حقوق مردم فلسطین را مسدود کرده است.

سال گذشته نیز مسئولان واتساپ که مدعی حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر هستند، شماره ارتباطی ویژه شبکه جهانی الکوثر را در روز جهانی قدس مسدود کردند. شماره ارتباطی این شبکه در روز جهانی قدس در شرایطی مسدود شد که شبکه الکوثر انعکاس گسترده اخبار راهپیمایی روز جهانی قدس در نقاط مختلف ایران و جهان را در دستور کار خود داده بود.

اما در جدیدترین رخداد اگر این روزها سری به بخش استیکرهای واتساپ بزنید در زیرشاخه CELEBRATE با نماد عید صهیونیستی حانوکا (عید روشنایی) مواجه می‌شوید. گنجاندن این نماد که جدیداً به واتساپ اضافه شده نمونه دیگری از نفوذ صهیونیست‌ها بر این پیام رسان اجتماعی است که شاید دیگر نفی و تکذیب آن ممکن نباشد.

در پایان می‌توان گفت، حتی اگر واتساپ یک پیام رسان مرتبط با رژیم صهیونیستی نباشد، اما بستری بسیار مناسب با حضور ۲ میلیارد کاربر برای جاسوسی از سوی صهیونیست‌ها فراهم ساخته است، این مساله لزوم هوشمندی در برابر تحرکات نرم جهت نفوذ در جوامع هدف رژیم صهیونیستی را بیش از پیش گوشزد می‌نماید.