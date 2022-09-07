غیبت دانشجویان دانشگاههای سراسری در پیاده روی اربعین موجه شد

قاسم عمو عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرایط حضور حداکثری دانشجویان دانشگاه‌ها در این برنامه عظیم فراهم شده و غیبت دانشجویان دانشگاه‌های سراسری که متقاضی حضور در مراسم پیاده روی اربعین هستند موجه است.

وی با بیان اینکه بخشنامه‌ای مبنی بر موجه بودن غیبت دانشجویان متقاضی شرکت در مراسم پیاده روی اربعین سال ۱۴۰۱ به تمام دانشگاه‌های سراسری ابلاغ شده است افزود: تمام دانشگاه‌ها موظف هستند بر اساس این بخشنامه عمل کنند.

وی ادامه داد: همچنین با درخواست معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای مساعدت با دانشجویان حاضر در آئین پیاده روی کربلا، در خصوص افزایش فرصت دفاع از پایان نامه و رساله دکتری موافقت شد.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: در این بخشنامه تاکید شده، مساعدت به دانشجویان به نحوی باشد که تدبیر لازم در خصوص تاریخ دانش آموختگی و عدم همزمانی تحصیل در دو مقطع، برای افرادی که از مهرماه ۱۴۰۱ در مقاطع بالاتر تحصیل می‌کنند یا مسائل حوزه نظام وظیفه، صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین نسبت به دانشجویان مشمول این بخشنامه در دانشگاه‌هایی که آغاز سال تحصیلی آنان از نیمه دوم شهریورماه است، مساعدت شده و ایام مقارن با مراسم اربعین به عنوان غیبت محسوب نخواهد شد.