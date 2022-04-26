به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، وحید پناهلو مدیر مرکز تولیدات سریال سازمان سینمایی سوره از اقتباس سه کتاب «عصرهای کریسکان»، «قرارگاه سری نصرت؛ خاطرات عباس هواشمی» و «ماتی‌خان» برای ساخت سریال خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۱۴۰۰ میان سازمان سینمایی سوره و انتشارات سوره مهر مبنی بر اعطای نمایندگی حق هرگونه اقتباس یا برداشت از آثار انتشارات سوره مهر منعقد شده است، در اولین گام سه کتاب «عصرهای کریسکان» به قلم کیانوش گلزار راغب، «قرارگاه سری نصرت؛ خاطرات عباس هواشمی» نوشته عباس هواشمی و «ماتی‌خان» به نویسندگی عبدالرحمن اونق که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است، انتخاب شدند.

مدیر مرکز تولیدات سریال سازمان سینمایی سوره ادامه داد: مقدمات اقتباس از این سه کتاب از پاییز سال ۱۴۰۰ آغاز شد، با جدیت ادامه پیدا کرد و هم‌اکنون در مراحل پایانی نگارش فیلمنامه برای تولید سریال قرار دارند.

پناهلو با اشاره به اسامی سرپرست نویسندگان این سه اثر درباره عوامل اصلی این پروژه عنوان کرد: احمدعلی سجادی‌صدر، مهدی سجاده‌چی و نازنین اسماعیل‌پور به ترتیب سرپرست نویسندگان آثار «عصرهای کریسکان»، «قرارگاه سری نصرت؛ خاطرات عباس هواشمی» و «ماتی‌خان» برای نگارش فیلمنامه هستند و هم‌اکنون در حال مذاکره با دیگر عوامل هستیم. همچنین با توجه به اینکه شرایط پروژه‌ها به چه صورت پیش می‌رود، وارد مرحله پیش‌تولید و سپس تولید یکی از این آثار می‌شویم.

مدیر مرکز تولیدات سریال سازمان سینمایی سوره در پایان درباره مضمون این سه کتاب بیان کرد: این آثار سه فضای مختلف را در سه مقطع تاریخی متفاوت روایت می‌کنند. «عصرهای کریسکان» خاطرات یک آزاده کُرد است که اخیرا به شهادت رسیده است. «ماتی‌خان» که داستان آن مربوط به حکومت پهلوی اول است، به موضوع اسکان قبایل ترکمن در منطقه مرزی حاشیه رود اترک اشاره دارد. همچنین «قرارگاه سری نصرت؛ خاطرات عباس هواشمی» نیز با بررسی روند شکل‌گیری قرارگاه سرّی نصرت در زمان دفاع مقدس به نقش سردار شهید علی هاشمی در این قرارگاه می‌پردازد.