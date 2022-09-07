ارائه خوابگاه به دانشجویان روشندل یا غیرایرانی سنوات مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، اداره خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی اطلاعیه شماره ۲ خوابگاه را درباره شرایط و نحوه ثبت‌نام خوابگاه، برای دانشجویان غیربومی واجد شرایط در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲، منتشر کرد.



در متن اطلاعیه اداره خوابگاه‌های دانشجویی آمده است:

۱. ثبت نام خوابگاه و انتخاب اتاق برای دانشجویان ورودی جدید و قدیم، که حداقل دو دوز واکسن تزریق کرده اند لازم است پس از انجام انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و با مراجعه به سامانه خوابگاهی گلستان به آدرس https://ems.atu.ac.ir و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به ترتیب زمانبندی اعلام شده امکان پذیر است.

۲. همه دانشجویان روزانه و شبانه غیربومی، ورودی جدید و دارای سنوات مجاز (کارشناسی ورودی ۲-۹۷ به بعد، ارشد روزانه ورودی ۱-۹۹ و ارشد شبانه ۲-۹۹ به بعد، دکتری ورودی ۱-۹۷ به بعد) می توانند با مراجعه به سامانه خوابگاهی گلستان، تا ۲۱ شهریورماه نسبت به انتخاب اتاق اقدام کنند.

۳. همه دانشجویان در ابتدای هرنیمسال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه دانشجویی ملزم به پرداخت نقدی اجاره بها هستند که در این صورت تا ۹۰ روز از ابتدای نیمسال تحصیلی مشمول ده درصد تخفیف نقدی می شوند و در صورت عدم پرداخت مبلغ از روز ۹۱ تا پایان نیمسال تحصیلی بصورت بدون تخفیف محاسبه می شود و استفاده از خوابگاه در نیمسال بعد مشمول تسویه بدهی خواهد بود.

۴. دانشجویان روشندل یا غیرایرانی سنوات مجاز که پیش از این ساکن خوابگاه بوده‌اند می توانند پس از بازگشایی خوابگاه با مراجعه به مسئولان خوابگاه، نسبت به گرفتن اتاق اقدام کنند.