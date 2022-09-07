ودیعه خوابگاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف، شرایط استفاده از خوابگاه برای دانشجویان ورودی جدید را اعلام کرد که جزییات آن به شرح زیر است؛

ثبت نام خوابگاه ها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیما به نشانی ir.sharif.dorm انجام می شود. همچنین دانشجویان متقاضی خوابگاه پس از دریافت شماره دانشجویی (از سامانه آموزش دانشگاه)، با ورود به سامانه سیما، ابتدا فرم درخواست خود را تکمیل و ثبت می کنند.

عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان ساکن تهران و البرز

طبق قوانین اسکان (مندرج در دفترچه انتخاب رشته)، با توجه به محدودیت ظرفیت، به دانشجویان ساکن در استان تهران و توابع آن، استان البرز و همچنین دانشجویان دارای کد رشته فاقد خوابگاه و نوبت دوم (شامل بومی و غیربومی)، خوابگاه تعلق نمی گیرد.

براساس تاکید دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد لازم است قبل از ثبت نام خوابگاه در صورت استفاده از امکانات رفاهی در مقاطع قبلی (وام و خوابگاه) نسبت به تعیین تکلیف یا تسویه حساب مقطع قبل خود در سامانه فاز ۲ صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف (ir.swf.bp ) اقدام کنند. در صورت عدم تسویه حساب مقطع قبل، ارائه خوابگاه مقدور نیست.

ثبت درخواست در سامانه به تنهایی تعهدی برای دانشگاه ایجاد نکرده و تخصیص خوابگاه منوط به تأیید کارشناسان اداره، وجود ظرفیت خالی و تکمیل مراحل ثبت نام در بازه زمانی مجاز هستند.

گواهی امضاء ولی/سرپرست/همسر دانشجویان دختر توسط دفترخانه اسناد رسمی، ذیل فرم اطلاعات آشنایان و بستگان و یا حضور ولی/سرپرست/همسر دانشجویان دختر (همراه با مدرک شناسایی معتبر) در هنگام اولین مراجعه به خوابگاه الزامی است.

لازم به ذکر است شرط موافقت با درخواست اسکان و تخصیص خوابگاه طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت بهداشت، حداقل تزریق سه دوز واکسن کووید ۱۹ است.

تسهیلات ودیعه رهن و اجاره ویژه دانشجویان متاهل

با توجه به تفاهمنامه منعقد شده مابین دانشگاه با یک بانک قرض الحسنه، فرصتی استثنائی برای دانشجویان ورودی جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اسکان (جهت ودیعه رهن/اجاره) به جای استفاده از خوابگاه های دانشگاه فراهم شده است.

شایان ذکر است این طرح ویژه دانشجویان پسر ورودی جدید مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویان متأهل کلیه مقاطع که در سال گذشته در خوابگاه ساکن بوده اند، است.

ارائه اصل گواهی سکونت در سال گذشته در خوابگاه (ممهور به مهر مدیریت امور دانشجویی دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی «به استثنای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف») برای این دسته از متقاضیان الزامی است.

در پایان همچنین تاکید شده است که زمان ثبت نام خوابگاه قابل تمدید نیست.

زمان ثبت درخواست و ودیعه خوابگاه برای تمام مقاطع تحصیلی

دانشجویان مقطع دکترا در کلیه رشته ها از ۱۸ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۰ شهریور ساعت ۱۶ مهلت دارند، نسبت به ثبت درخواست خود برای اسکان در خوابگاه اقدام کنند.ودیعه خوابگاه برای این دسته از دانشجویان ۸۰۰ هزار تومان است.

دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در کلیه رشته ها در همین تاریخ می وانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند؛ ودیعه خوابگاه برای این دانشجویان نیز ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین براساس اعلام دانشگاه شریف، ودیعه خوابگاه برای دانشجویان کارشناسی ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.