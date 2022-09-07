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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۵۰

کارگروه رتبه بندی معلمان در اطلاعیه شماره ۸ خبر داد؛

بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان تا ۲۵ شهریور تمدید شد

بارگذاری مدارک رتبه بندی معلمان تا ۲۵ شهریور تمدید شد

کارگروه رتبه بندی معلمان از تمدید بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان تا پایان روز جمعه ۲۵ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه رتبه بندی معلمان در اطلاعیه شماره ۸، از تمدید بارگذاری مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان تا پایان روز جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نظر به درخواست تعداد زیادی از همکاران محترم که به دلیل مسافرت و یا مشکلاتی همچون عدم دسترسی به مدارک و مستندات، موفق به ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک در سامانه رتبه بندی معلمان در مهلت مقرر نشده‎اند، مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.

یادآور می‌شود، همکارانی که ثبت نهایی کرده‎اند اما قصد ویرایش اطلاعات خود را دارند نیز می‌توانند مجدداً در مهلت تمدید شده نسبت به اضافه یا کم کردن اطلاعات خود اقدام نمایند.

کد مطلب 5583806
علی قدمی

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