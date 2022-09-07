مطالعات جامع تغییر اقلیم «آموزش عالی» در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست تخصصی راهکارهای نگه‌داشت نخبگان علمی و تعامل مؤثر با آنان با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و جمعی از صاحب‌نظران این حوزه در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای نگه‌داشت نخبگان علمی و تعامل مؤثر با آنان برگزار شد، دکتر طاهری‌نیا ضمن تشریح فعالیت‌های مؤسسه در زمینه تدوین گزارشات سیاستی برای نهادهای سیاستگذاری علم، آموزش عالی و فناوری گفت: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی آمادگی دارد تا در انجام پروژه‌های تحقیقات کلان در حوزه مأموریت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مشارکت کند. در همین رابطه حسب نظر وزیر علوم، مطالعات جامع تغییر اقلیم آموزش عالی یکی از مسائل اولویت‌دار و در دست بررسی است که می‌تواند مبنای تحول بزرگی در نظام آموزش عالی کشور باشد.

در ادامه دکتر غلامرضا ذاکرصالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گزارشی از پیشینه و ادبیات موجود در ایران و جهان و راهبردهای پیگیری شده در چند کشور جهان را ارائه کرد.

وی در ادامه مجموعه‌ای شامل هفت راهبرد مناسب (با تأکید بر راهبرد چرخش نخبگان) پیشنهاد و پیرامون آنها گفتگو و تبادل نظر صورت گرفتد.

در پایان دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم با جمع‌بندی مباحث صورت گرفته بر تقسیم کار ملی در سه حوزه نگهداشت، مهاجرت معکوس و چرخش نخبگان، ایفای نقش مؤثر وزارت عتف در جهت مدیریت چرخش نخبگان و شبکه‌سازی و تعامل مستمر و پویا با نخبگان علمی مقیم و مهاجر تأکید کرد.