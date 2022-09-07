آزمون صلاحیت بالینی دانش آموختگان پزشکی ۲۸ مهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموختگان می توانند برای شرکت در چهل و سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ ۹ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۱ از طریق وبسایت mohed.behdasht.gov.ir/clinical در دانشگاه های مشخص شده ثبت نام کنند.

آزمون مهارت های بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به استناد مصوبه دومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ برگزار می شود. بر اساس آئین نامه، این آزمون علاوه بر امتحانات و ارزیابی های پایان بخش های بالینی، در پایان مرحله کارورزی انجام می شود.

هدف این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی است.

آزمون مهارت های عملی بالینی به روش ساختارمند عینی بالینی (آسکی) یا OSCE یا (Objective Structured Clinical Examination) با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می شود.

در این آزمون نمره اعلام نشده و نتایج آن به صورت رد/ قبول اعلام شده و به قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطاخواهد شد.

حداقل نمره قبولی در آزمون عملی ۱۲ از ۲۰ خواهد بود. کسب حد نصاب برای احراز گواهی صلاحیت بالینی ضروری است.

آزمون مهارت های عملی بالینی به صورت همزمان و متمرکز در مراکز واجد صلاحیت در مناطق آمایشی کشور برگزار می شود. این مراکز بر اساس استانداردهای مصوب هیات بورد پزشکی عمومی و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعتبار بخشی خواهد شد.

ارزیابی مهارت های بالینی در آزمون ساختارمند عینی بالینی OSCE در پنج بخش به سهم اعلام شده زیر تنظیم می شود:

- مصاحبه، گرفتن شرح حال.

- مهارت های ارتباطی، پروفشنالیزم و اخلاق حرفه ای.

- معاینه فیزیکی.

- مهارت های عملی (procedural skills).

- تفسیر پاراکلینیک و اداره بیمار.