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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

امروز برگزار شد؛

نشست بررسی زیر ساختی صدور مجوز حرفه‌ای سرخابی‌ها

نشست بررسی زیر ساختی صدور مجوز حرفه‌ای سرخابی‌ها

نشست بررسی زیر ساختی صدور مجوز حرفه ای باشگاه های استقلال و پرسپولیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز چهارشنبه ١۶ شهریورماه، جلسه بررسی صدور مجوز حرفه ای باشگاه های استقلال و پرسپولیس جهت حضور در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا با حضور احمد مددی مدیر مجموعه ورزشی آزادی و مصطفی زارعی مدیر صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

در این نشست، اعضا درباره ایرادات و اشکلاتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور مجوز حرفه ای باشگاه های استقلال و پرسپولیس مطرح کرده بود، به بحث و بررسی پرداختند. همچنین مقرر شد تا تمهیدات لازم توسط این باشگاه ها به منظور برآورده شدن خواسته های AFC صورت گیرد.

در پایان این نشست نیز مقرر شد جلساتی در خصوص موضوع زیر ساخت ها با همکاری وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و همچنین مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود و الزاماتی که برای استادیوم ها نیاز است مورد بررسی قرار گیرد تا با رفع موانع، شرایط صدور مجوز حرفه ای این باشگاه ها فراهم شود.

در این جلسه که به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید، حمیسی، مدیر حراست فدراسیون فوتبال، نادری مدیر امور بین الملل باشگاه استقلال و محمدی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس نیز حضور داشتند.

کد مطلب 5583878

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