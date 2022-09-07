افزایش قربانیان زلزله چین به ۷۴ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، آمار قربانیان زمین‌لرزه شدیدی که روز دوشنبه استان سیچوان چین را لرزاند، به ۷۴ نفر افزایش یافت.

فرانس۲۴ به نقل از نشریه «پیپِل دیلی»، بزرگ‌ترین گروه نشریه‌ای چین، اعلام کرد که ۳۴ نفر در شهر «یاآن» و ۴۰ تن نیز در منطقه‌ای در مجاورت این شهر جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش شبکه سی‌سی‌تی‌وی، شبکه تلویزیونی دولتی چین، حاکی از آن است که که بیش از ۲۱ هزار نفر از منطقه وقوع زلزله تخلیه شده‌اند.

زمین‌لزره ۶.۶ ریشتری روز دوشنبه، در عمق ۱۰ کیلومتری و در فاصله حدود ۴۳ کیلومتری جنوبی غربی چین به وقوع پیوست.