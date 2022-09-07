امید نمازی مربی سابق ایران و دستیار کارلوس کی‌روش در تیم ملی فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم فدراسیون فوتبال برای برکناری دراگان اسکوچیچ و انتخاب کارلوس کی روش به جای او گفت: این تصمیمی است که اگر هیأت رئیسه گرفته باشد، به نظرم در مورد آقای اسکوچیچ یک ناحقی و نامردی بزرگی کرده‌اند چون ایشان بود که در مقطعی که تیم ملی در خطر حذف مرحله مقدماتی جام جهانی بود، کار را گرفت و توانست بعد از ویلموتس تیم را به جام جهانی برساند. این کار بزرگی بود.

مربی سابق تیم ملی ایران ادامه داد: از زمان صعود به جام جهانی، اسکوچیچ باید بیشتر روی فدراسیون فشار می‌گذاشت و با اقتدار بیشتری جلو می‌رفت. عدم اقتدارش باعث شد تا بعضی از بازیکنان تیم ملی صحبت کنند و دودستگی ایجاد بشود. می‌دانیم که یکسری می‌خواهند از این موضوع سو استفاده کنند. به همین خاطر تصمیم گرفتند نیمکت تیم ملی را به فرد دیگری بدهند.

نمازی یادآور شد: اگر قرار بر تغییر باشد، فکر نمی‌کنم مربی بهتری در این زمان بهتر از کارلوس کی روش پیدا بشود؛ چه مربی داخلی و چه مربی خارجی. کی روش حداقل با بازیکنان فعلی تیم ملی آشنا است و با آنها کار کرده. او کاملاً به فوتبال ایران آشنا است.

دستیار سابق کی روش در تیم ملی ایران با بیان اینکه این مربی پرتغالی مطمئناً ساختار دفاعی تیم ملی را دوباره پیاده می‌کند، تصریح کرد: این می‌تواند به تیم ملی در جام جهانی کمک کند. اگر در کار دفاع تیمی خوب باشیم، با بازیکنان تهاجمی و با کیفیتی که می‌توان گفت بهترین نسل هستند، ایران می‌تواند به هر تیمی صدمه بزند.

کی روش، جواد نکونام و امید نمازی در تمرین تیم ملی فوتبال

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نمازی تاکید کرد: اگر قرار به تغییر است، کی روش بهترین انتخاب است ولی در حق اسکوچیچ نامردی شد. حتی روشی که دارند پیش می‌روند و می‌خواهند او را حذف کنند نشان می‌دهد در ایران خیلی منصف نیستیم و ارزش کار یک نفر که اینقدر برای تیم ملی زحمت کشیده است را نمی‌دانیم. این نظر من است.

«آیا امکان دارد شما دوباره با حضور کی روش به تیم ملی ایران بازگردید و با این مربی همکاری کنید؟» نمازی در پاسخ به این سوال گفت: در چند سالی که از کی روش جدا شدم، شاید سه یا چهار بار با او تماس داشتم. رابطه ما بهتر شده است ولی فکر نمی‌کنم رابطه‌ای باشد که بخواهیم همکاری کنیم نه از طرف ایشان نه از طرف من. اگر کی روش دوست داشته باشد با او همکاری کنم، شاید روی آن فکر خواهم کرد. اگر یادتان باشد در سال ۲۰۱۴ و سه ماه قبل از جام جهانی به دلایل شخصی از تیم ملی رفتم. این موقعیتی است که الان در جام جهانی شرکت داشته باشم. باید دید چه اتفاقی می‌افتد.

دستیار سابق کی روش همچنین درباره زمان کم باقیمانده تا جام جهانی و فرصت اندکی که کی روش برای آماده سازی تیم ملی در اختیار دارد، اظهار کرد: اگر حضور کی روش در تیم ملی قطعی است، مطمئناً گزینه بهتری از این لحاظ که بتواند تیم را جمع و جور کند حتی در این موقعیت بدی که هستیم، وجود ندارد. می‌توانیم درباره گزینه‌های داخلی هم صحبت کنیم. به نظرم مربیانی در ایران هستند که می‌توانند این کار را بکنند ولی مشکل است کسی در این زمان این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

نمازی ادامه داد: کی روش دوست دارد برای چهارمین بار روی نیمکت یک تیم ملی در جام جهانی باشد و این بار بدون اینکه زحمت صعودش را کشیده باشد، مطمئناً این کار را بر عهده می‌گیرد و حاضر است روی نیمکت تیم ملی بنشیند. بازهم می گویم اگر قرار بر تغییر باشد تنها کسی که می‌تواند تیم را جمع و جور کند کی روش است ولی زمان هم کم است. کار کی روش دشوار خواهد بود و این نیست که بیاید و معجزه کند ولی در مقایسه با مربیان دیگر، او می‌تواند بهتر کار را جمع کند.

وی درباره شرایط خودش در آمریکا گفت: از تیم هیوستن جدا شدم و همکاری ام را با باشگاه هارتفورد اتلتیک که در لیگ یک آمریکا است به عنوان دستیار اول و استعدادیاب آغاز کرده‌ام. این کار را از حدود دو هفته پیش شروع کردم. تیم در موقعیت خوبی نیست و من و سرمربی تازه تیم را دست گرفته‌ایم. سعی می‌کنیم بچه‌ها را محک بزنیم تا در بین فصل، تیم خوبی برای فصل بعد جمع و جور کنیم و نتایج بهتری بگیریم.

این مربی ایرانی شاغل در آمریکا در پایان درباره اینکه آیا اتفاقات فوتبال ایران از جمله انتخابات فدراسیون فوتبال و یا بازگشت کی روش در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا می‌کند؟ گفت: فوتبال هنوز در اخبار عمومی آمریکا جا نیفتاده است که حرف اول را بزند. بسکتبال، بیسبال و فوتبال آمریکایی در اولویت اخبار هستند. فوتبال هم دنبال می‌شود اما انتخابات فدراسیون ایران و انتخاب آقای تاج اصلاً دنبال نمی‌شود. آمدن کی روش مطمئناً در آمریکا بازتاب خواهد داشت ولی به اخبار فوتبال ایران اینجا کمتر توجه می‌شود.