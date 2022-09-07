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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

کشف اطلاعات هسته‌ای یک کشور خارجی در اقامتگاه ترامپ

کشف اطلاعات هسته‌ای یک کشور خارجی در اقامتگاه ترامپ

نشریه واشنگتن‌پست گزارش داد که در تفتیش و بازرسی‌های اخیر اقامت‌گاه رئیس‌جمهور سابق آمریکا در فلوریدا، اسنادی مربوط به توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای یک کشور خارجی کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن‌پست به نقل از منابعی آگاه گزارش داد که در یورش اخیر نیروهای پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) به عمارت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق این کشور، اسنادی مربوط به توانمندی‌های نظامی یک دولت خارجی، از جمله توانمندی‌های هسته‌ای‌ آن کشور، کشف شده است.

واشنگتن‌پست که این خبر را به نقل از منابعی آگاهی و آشنا به این موضوع منتشر کرده، مشخص نکرده که این اسناد مربوط به کدام کشور است و آیا این دولت خارجی رویکردی دوستانه نسبت به آمریکا دارد یا رویکردی خصمانه.

مأموران اف‌بی‌آی هشتم آگوست (۱۷ مرداد) به عمارت ترامپ موسوم به «مار-ئه-لاگو» در فلوریدا یورش بردند و ۳۳ جعبه اسناد از جمله ۱۱ مجموعه سند محرمانه را از محل اقامت وی توقیف کردند. به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ دست کم ۳۰۰ فقره اسناد طبقه‌بندی‌شده را به عمارتش برده بود.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، از مجموع ۳۳ جعبه توقیف‌شده، ۲۶ موردی که وزارت دادگستری آمریکا آنها را «محتویات ضبط‌شده از اتاق انباری» نامیده، حاوی اطلاعاتی از جمله بریده جراید از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، سه فقره سند با عنوان «فوق محرمانه»، یک جلد کتاب و همچنین یک هزار و ۸۴۱ سند و عکس دولتی بدون برچسب طبقه‌بندی بوده است.

کد مطلب 5583907
محسن وفایی

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