به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.