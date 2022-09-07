به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
|عنوان
|قیمت به ریال
|موز
|۳۱۰,۰۰۰
|زردآلو
|۳۲۰,۰۰۰
|توت فرنگی
|۳۵۰,۰۰۰
|گیلاس
|۵۵۰,۰۰۰
|هندوانه
|۴۰,۰۰۰
|آلبالو
|۳۲۰,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۱۰,۰۰۰
|سیب گلاب
|۳۲۰,۰۰۰
|لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی)
|۱۷۵,۰۰۰
|انجیر
|۲۷۰,۰۰۰
|انگور بی دانه سفید
|۲۳۰,۰۰۰
|انگور بی دانه قرمز و سیاه
|۲۳۰,۰۰۰
|انگور یاقوتی
|۱۸۰,۰۰۰
|انگور مهری
|۲۰۰,۰۰۰
|طالبی
|۹۵,۰۰۰
|گلابی
|۲۵۰,۰۰۰
|آناناس
|۷۰۰,۰۰۰
قیمت انواع ترهبار
|عنوان
|قیمت به ریال
|بادمجان
|۱۳۰,۰۰۰
|گوجه فرنگی
|۸۰,۰۰۰
|خیار سالادی
|۴۷,۰۰۰
|فلفل دلمه سبز
|۱۱۵,۰۰۰
|فلفل دلمه رنگی
|۱۶,۰۰۰
|کاهو
|۷۵,۰۰۰
|کاهو پیچ
|۸۰،۰۰۰
|کدو مسمایی
|۸۵,۰۰۰
|کرفس
|۸۵,۰۰۰
|کلم بروکلی
|۱۴۵،۰۰۰
|کلم سفید
|۶۲،۰۰۰
|کلم قرمز
|۷۳,۰۰۰
|کلم قمری
|۸۰,۰۰۰
|گل کلم
|۶۵,۰۰۰
|لوبیا سبز قیطونی
|۱۳۵,۰۰۰
|نارنج
|۷۰,۰۰۰
|هویج فرنگی و ایرانی
|۸۰،۰۰۰
|پیاز ریز
|۳۰,۰۰۰
|سیب زمینی تازه
|۱۴۵,۰۰۰
|سیر خشک
|۳۱۰,۰۰۰
|باقلا سبز
|۴۵,۰۰۰
|نخود فرنگی
|۱۲۰,۰۰۰
|ذرت معمولی
|۹۵,۰۰۰
|بادمجان دلمه
|۶۴,۰۰۰
|پیاز سفید صدفی
|۸۵,۰۰۰
|پیاز زرد
|۸۰,۰۰۰
|پیاز قرمز
|۸۰,۰۰۰
|فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی)
|۷۰,۰۰۰
نظر شما