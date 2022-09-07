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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

در خرده‌فروشی‌های تهران؛

قیمت‌ میوه و تره‌بار؛ امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱

قیمت‌ میوه و تره‌بار؛ امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱

تازه‌ترین قیمت انواع میوه و تره‌بار، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

کد مطلب 5583997

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