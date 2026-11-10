به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، از کاهش ۷ درجه‌ای میانگین دمای کمینه استان خبر داد و گفت: با تداوم فعالیت سامانه سرد، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید توصیه‌های پیشگیرانه هواشناسی را جدی بگیرند.

وی اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه سرد و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد میانگین دمای کمینه استان از ۵ درجه سانتی‌گراد در ۱۸ آبان به منفی یک درجه در ۱۹ آبان رسیده است.

وی افزود: بیشترین کاهش دمای کمینه با ۹ درجه در نظرآباد ثبت شده و این میزان در اشتهارد، هشتگرد و شهرستانک ۷ درجه، کرج و چهارباغ ۶ درجه و آسارا و طالقان ۵ درجه بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان گفت: در ۱۹ آبان، دمای کمینه شهرستانک به منفی ۵ درجه، آسارا به منفی یک درجه و نظرآباد، هشتگرد و طالقان به صفر درجه سانتی‌گراد رسید.

حقی‌آبی با تأکید بر پیامدهای کاهش محسوس دما برای کشاورزی، باغداری، حمل‌ونقل و فعالیت‌های روزمره شهروندان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و شهروندان باید توصیه‌ها و اطلاعیه‌های پیشگیرانه هواشناسی را جدی بگیرند.

وی صرفه‌جویی در مصرف انرژی، محافظت از محصولات کشاورزی و باغی، مدیریت شرایط گلخانه‌ها و واحدهای دامداری و رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر را ضروری دانست.