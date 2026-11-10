به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: فصل پاییز که شروع می‌شود کاهش محسوس دما و تغییرات جوی، سبک زندگی روزمره، سیستم ایمنی و فیزیولوژی بدن با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. کارشناسان مراکز سلامت تأکید می‌کنند که ورود به فصل سرما نیازمند بازنگری در الگوهای زیستی از جمله تغذیه، تحرک جسمانی، خودمراقبتی در برابر ویروس‌های فصلی و بهداشت خواب است تا بتوان از بروز بیماری‌های شایع پاییزی پیشگیری کرد. بر اساس توصیه‌های بالینی منتشر شده در سایت avancecare ، نوسانات دما و کوتاه‌تر شدن طول روز نباید مانع حفظ تعادل بدنی شود، بلکه با چند راهکار علمی و کاربردی می‌توان تاب‌آوری بدن را در برابر عوامل بیماری‌زا ارتقا داد.

اصلاح سبد غذایی با تمرکز بر محصولات فصلی

تغییر فصل بهترین زمان برای همگام‌سازی رژیم غذایی با میوه‌ها و سبزیجات تازه است. متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند برای تامین ریزمغذی‌ها، این خوراکی‌های کلیدی در برنامه روزانه گنجانده شوند:

سیب: سرشار از فیبر، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها میباشد و علاوه بر مصرف به‌صورت میان‌وعده خام یا در سالاد، در قالب پوره خانگی نیز قابل استفاده است.

کدو تنبل و کدو حلوایی: منابعی غنی از ویتامین‌های A و C به همراه فیبر هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت کباب‌شده، بخارپز یا پوره در انواع سوپ، خورش و پیش‌غذا مصرف کرد.

سبزیجات برگ‌دار تیره: مواردی مانند اسفناج، کلم پیچ و برگ چغندر که در ماه‌های سردتر رشد می‌کنند، با دارا بودن مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها به تقویت مستقیم سیستم ایمنی کمک می‌کنند.

مغزها و دانه‌های روغنی: خوراکی‌هایی چون گردو، بادام و دانه کتان حاوی چربی‌های سالم و اسیدهای چرب امگا ۳ هستند و افزودن آن‌ها به ماست، جو دوسر یا میان‌وعده‌ها ارزش غذایی روزانه را ارتقا می‌دهد.

استمرار فعالیت بدنی علی‌رغم کاهش دما

سردی هوا نباید به بی‌تحرکی و خانه‌نشینی منجر شود، فعالیت فیزیکی منظم یکی از پایه‌های اساسی سلامت عمومی در فصل پاییز است.

تمرین در فضای باز: پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی سریع با بهره‌مندی از لباس‌های لایه‌لایه و گرم، گزینه‌هایی مناسب برای تحرک در هوای پاییزی هستند.

ورزش‌های سالنی: در روزهایی که شرایط جوی نامساعد است، تمریناتی نظیر یوگا، پیلاتس و حرکات موزون در کنار حفظ آمادگی جسمانی نقشی موثر در مهار استرس دارند.

ورزش‌های گروهی: شرکت در لیگ‌های ورزشی محلی یا انجام بازی‌های دوستانه مانند فوتبال، راهکاری اثربخش برای تلفیق فعالیت بدنی با تعاملات اجتماعی است.

سپر دفاعی در برابر بیماری‌های ویروسی

با توجه به این‌که پاییز فصل آغاز شیوع آنفولانزا است، اجرای راهکارهای بهداشتی زیر ضروری است:

تزریق واکسن آنفولانزا: این واکسن نخستین خط دفاعی بدن در برابر ویروس آنفولانزا است و برای تعیین بهترین زمان دریافت آن باید با ارائه‌دهنده مراقبت‌های اولیه مشورت کرد.

شست‌وشوی اصولی دست‌ها: شستن مکرر دست‌ها با آب و صابون دست‌کم به مدت ۲۰ ثانیه، به‌ویژه پس از حضور در اماکن عمومی، همچنان کارآمدترین راهکار مهار انتشار میکروب‌ها می‌باشد.

تقویت ایمنی و پایش ویتامین D: در کنار رژیم غذایی متعادل، با کاهش ساعات تابش نور خورشید و کوتاه شدن روزها، مشورت با پزشک درباره مصرف مکمل‌هایی نظیر ویتامین D برای جبران کمبود احتمالی توصیه می‌شود.

مدیریت پوشش در مواجهه با نوسانات جوی

با توجه به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن هوا و اختلاف دمای شب و روز، تنظیم هوشمندانه لباس در این فصل ضروری است:

پوشش لایه‌لایه: استفاده از چند لایه لباس سبک که امکان کم یا اضافه کردن راحت را فراهم کند، مانع از تعریق زیاد یا افت ناگهانی دمای بدن می‌شود.

محافظت از اندام‌های انتهایی: سر، دست‌ها و پاها مناطقی هستند که بخش عمده گرمای بدن از آن‌ها خارج می‌شود، بنابراین استفاده از کلاه، دستکش و جوراب مناسب الزامی است.

خشک نگه‌داشتن بدن: رطوبت لباس ناشی از باران یا برف می‌تواند زمینه کاهش خطرناک دمای بدن را ایجاد کند بنابراین پوشیدن بارانی و لباس‌های بیرونی ضدآب در روزهای ابری ضروری است.

تنظیم ساعت زیستی و ارتقای کیفیت خواب

در این فصل شب‌ها رو به طولانی شدن می‌رود لذا نیازمند توجه ویژه‌ای به الگوی استراحت شبانه داریم:

ثبات زمان‌بندی خواب: رعایت برنامه مشخص برای خوابیدن و بیدار شدن، حتی در روزهای تعطیل، چرخه زیستی و ساعت درونی بدن را تثبیت می‌کند.

ایجاد روال آرام‌بخش پیش از خواب: رفتارهایی چون مطالعه، دوش آب گرم یا تمرین‌های تنفس عمیق پیش از رفتن به رختخواب، پیام آماده شدن برای خواب را به سیستم عصبی ارسال می‌کنند.

بهینه‌سازی فضای اتاق خواب: محیط خواب باید تاریک، ساکت و دارای دمای خنک باشد و از تشک و کالای خواب با استاندارد ارگونومیک مناسب استفاده شود.

به یاد داشته باشید در فصل پاییز با تغذیه مناسب به کمک خوراکی‌های فصلی، داشتن فعالیت بدنی، پیشگیری از بیماری‌ها، پوشیدن لباس مناسب و اولویت دادن به خواب، می‌توانید ضمن حفظ سلامتی، از این فصل زیبا نهایت لذت را ببرید. کارشناسان حوزه سلامت یادآور می‌شوند که این توصیه‌ها فقط ابعاد آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی دارند و برای درمان بیماری‌ها، تجویز مکمل‌ها یا مشکلات اختصاصی سلامت، مشورت با پزشک و کادر درمان ضروری است.